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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

مانور زلزله در مدارس کرمانشاه برگزار شد

مانور زلزله در مدارس کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مانور ایمنی برابر زلزله صبح امروز در مدارس استان کرمانشاه برگزار و دانش آموزان با نحوه برخورد مناسب به هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی بخصوص زلزله آشنا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، در حاشیه مراسم نمادینی که در هنرستان شهید آوینی کرمانشاه برگزار شد، هدف از برگزاری چنین مانورهایی را آشناسازی مردم و بویژه دانش آموزان با نحوه برخورد مناسب هنگام وقوع بلایای طبیعی از جمله زلزله عنوان کرد.

جلال امینی خاطرنشان کرد: اجرا و برگزاری چنین مانورهایی سبب می شود تا افراد با نحوه برخورد با مسائل و اتفاقات احتمالی آشنا شوند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم برگزاری چنین مانورهایی یادآور شد: کشور و استان ما در مناطق زلزله خیز قرار دارد و آحاد مختلف جامعه باید چنین آموزش هایی را فرا گیرند.

در ادامه این همایش، رئیس سازمان دانش آموزی استان کرمانشاه نیز هدف از اجرای چنین مانور هایی را آشنایی هرچه بهتر دانش آموزان با نحوه برخورد با حوادث عنوان کرد.

سید محمد ابراهیم موسوی یادآور شد: آشنا کردن دانش آموزان با مسائل امداد و نجات می تواند در کنترل حوادث غیر مترقبه مثل سیل، زلزله و آتش سوزی اثر گذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: کرمانشاه در سطح کشور از لحاظ برگزاری مانورهای ایمنی جایگاه قابل قبولی دارد.

کد مطلب 2186318

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