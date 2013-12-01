نماینده شوش خواستار حمایت از کشاورزان شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید راضی نوری نماینده مردم شوش در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیران جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گفت: کشاورزی نقش بی بدیلی در اقتصاد کشور دارد چرا که استقلال اقتصادی کشور را به دنبال دارد اما متاسفانه حمایت همه جانبه از کشاورزان صورت نمی گیرد، یکی از مسائلی که به عنوان ضربه جبران ناپذیر به بخش کشاورزی وارد شده است پایین بودن خرید ذرت است.

وی افزود: بر اساس گزارش کارشناسان برای کاشت، داشت و برداشت هر کیلو ذرت 7 هزار و 150 ریال هزینه می شود ولی متاسفانه خرید تضمینی مصوب برای هر کیلو 4 هزار و 800 ریال است. از طرفی خرید هر کیلو ذرت وارداتی مکزیکی- کوبایی از آنجا که شرایط اقلیمی آنها با شرایط اقلیمی ما متفاوت است در هر کیلو 9 هزار و 550 ریال خریده می شود و این یعنی جهاد کشاورز و تولید داخلی .

نماینده مردم شوش ادامه داد: از وزیران مربوطه تقاضا دارم که با تشکیل کمیته ای به صورت فوق العاده به این مسئله رسیدگی کند.

وی پیشنهاد کرد که از واردات بی رویه محصولات کشاورزی جلوگیری شده و قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه ها و قیمت روز جهانی، 9 هزار ریال تعیین شود.

نوری در پایان با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای حل معضلات، درخواست توسعه ذرت خشک کنی ها و اعطای تسهیلات به آنها، اعطای تسهیلات به سازمان های تعاونی روستایی، ایجاد صندوق حمایت از بخش کشاورزی، اجرای انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کرد.