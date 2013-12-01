پايان ايدز يعنی جشنهای تولد جانشين مجالس ختم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پيام ميشل سيديبه كه روز یکشنبه در همايش روز جهاني ايدز قرائت شد، آمده است: ما در اين روز جهاني ايدز همچنان كه به ياد اقوام و دوستاني هستيم كه جان خود را به علت ايدز از دست دادهاند در عين حال با قلبي پر از اميد به آينده نگاه ميكنيم.
براي اولين بار ميتوانيم پاياني براي اين همهگيري جهانسوز را در افق ديدمان رصد كنيم. براي اولين بار ميتوانيم ادعات كنيم كه ما در حال آغاز كنترل اپيدمي هستيم و نه بيماري در حال كنترل ما.
كمتر كسي فكر ميكرد كه ما قادر باشيم به ميزاني كه امروز شاهد آن هستيم، پيشرفت كرده باشيم. پيشرفت در موفقيتهاي علمي، برنامهريزي دقيق و راهبري الهامبخش ما به وضوح ديده ميشود. تركيب قدرتمندي از اين عوامل باعث شده تا افرادي كه با اچ آي وي زندگي ميكنند عمري طولانيتر و سالمتر داشته باشند، و همسران و كودكان خود را از خطر ابتلا به اچ آي وي محفوظ نگه دارند.
ايدز به چه شكل پايان خواهد يافت؟ اين سئوال پيچيدهاي است. جهت يافتن پاسخي به اين سئوال، UNAIDS و مجله علمي - پژوهشي Lancet كه با هم كميسيوني تشكيل دادهاند تا تصويري علمي از پايان همهگيري ايدز ترسيم كنند.
پايان همه گيري ايدز داراي ارزش زياد براي انسانهاي متعددي است. اين به معني به صفر رساندن موارد جديد عفونت، به صفر رساندن مرهاي ناشي از ايدز و حياتي با عزت و عاري از تبعيض براي تمام انسانهاست. پايان ايدز يعني جشنهاي تولد را جانشين مجالس ختم كردن.
اما اشتباه نكنيم: انگ و تبعيض و بيتفاوتي هنوز در بين ما حضور دارند تا ما را از مسوليت خود در قبال نسلهاي آينده غافل كنند. ما بايد يك قلب و يك صدا باشيم - زيرا قدرت ما در همكاري ماست.
جهان در آستانه پايان دادن به ايدز است. اگر ما به آرمانهاي خود وفادار بمانيم، در آينده از اين روز به عنوان سرآغاز تحقق روياهايمان ياد خواهيم كرد.
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