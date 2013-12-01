به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه دهای خودرو شامگاه دیروز در بیانه پایانی همایش بین المللی صنعت خودرو ایران را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده است: سخنرانان این کنفرانس به نقش کلیدی صنعت خودروی ایران اشاره داشتند. سهم 3.6 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 20 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت و گردش مالی حدود ده میلیارد دلاری جایگاه ویژه ای به صنعت خودرو در اقتصاد ایران بخشیده است. بازار خودروی ایران به عنوان شمشین بازار رشد یابنده جهان تمایل بسیاری از شرکت های معتبر خودروساز و قطعه ساز جهانی را جهت فعالیت در این بازار به خود جلب کرده است. تقاضای بالقوه 1.5 میلیونی، ضرورت ارتقای کمی، کیفی و تنوع محصول در بازار ایران را اجتناب ناپذیر ساخته است.

مسئولین دولتی که به عنوان سخنران کلیدی در این کنفرانس شرکت داشتند بر وظایف خود مبنی بر بهبود و توسعه فضای کسب و کار ایران تاکید داشته، از صنعت خودرو به عنوان لوکوموتیو توسعه سایر بخش های کلیدی مثل صنعت فولاد، آلومینیوم، شیشه، مس، تایر سازی، پتروشیمی و غیره یاد نمودند و بر توسعه هر چه بیشتر صنعت خودروی ایران به عنوان یکی از اهداف مهم دولت جدید ایران تاکید کردند.

همچنین شرکت کنندگان در این همایش که عمدتا از بخش خصوصی صنعت خودرو هستند از دولت جدید ایران خواستار شرایط مناسب سرمایه گذاری خارجی شدند، چرا که تسهیل قوانین و مقررات سرمایه گذاری در ایران مهمترین عوامل توسعه صنایع خودروسازی و قطعه سازی بشمار می آید. همچنین مسئولین دولتی و پارلمانی ایران از سرمایه گذاری در بخش صنعت خودرو و صنایع وابسته حمایت نمودند.

در این بیانیه می خوانیم: با توجه به این که ارتقای تکنیکی خودروهای ایرانی خواست تصریح شده مشتریان ایرانی و کشورهای بازار هدف صادرات می باشد، لذا خودروسازان و فطعه سازان ایرانی جذب فناوری نوین در این صنعت را از اهداف مهم و فوری خود دانسته، از این رهگذر از کلیه شرکت های صاحب تکنولوژی جهت انجام پروژه های انتقال دانش فنی دعوت به عمل می آورند.

با توجه به رقابتی بودن بازار خودروی ایران و ضرورت تنوع محصول با ویژگی های نوین، خودروسازان و قطعه سازان ایرانی از تاسیس مراکز R&D جدید با همکاری شرکتهای خارجی استقبال می کنند. تاسیس شرکتهای طراحی و R&D، مراکز آزمون به شیوه همکاری مستقیم یا مشترک (JV یا FD) می تواند راه حل مناسبی برای توسعه همکاریهای مشترک بین شرکت های ایرانی و خارجی باشد که دولت نیز از این همکاریها حمایت جدی خواهد داشت.

در عین حال، با توجه به فضای مثبت ایجاد شده پس از توافق اولیه در نشت ژنو ، بخش خصوصی فعال در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته آن در ایران ضمن تاکید بر مستعد بودن این صنعت، براین باورند که ایران توانایی تبدیل شدن به پایگاه تولید و صادرات خودرو و قطعات آن را در منطقه دارد و از کلیه شرکت هایی که تمایل به همکاری با ایران را دارند، استقبال کرده و آماده همکاری هستند. امیدوار هستیم تا با توجه به نگاه مثبت به وجود آمده، ساز و کارهای لازم برای تبادل علمی، تکنولوژیکی و تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی ایران از طریق همکاریهای بین المللی، فراهم شده و این همکاریها زمینه ساز صلح و دوستی، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی برای مردم ایران، منطقه و شرکای ایران باشد.