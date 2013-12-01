تولید 295 تن عسل در نهاوند/ گرد و غبار تولید را کاهش می دهد

احد ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری حدود 295 تن عسل در شهرستان نهاوند تولید شده که این میزان نسبت به سال گذشته 44 تن افزایش داشته است که علت آن دارا بودن شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی مناسب در سطح شهرستان نهاوند در بخش‌های پرورش زنبور عسل، تولید عسل و انواع فرآورده‌های جانبی کندو، موم، بره موم و گرده پیشرو است.

ظفری بابیان اینکه 198 نفر در شغل زنبور داری در نهاوند مشغول به کار هستند که آمار آنها نسبت به سال گذشته تغییر نداشته است، افزود: شهرستان نهاوند 20 درصد عسل مورد نیاز استان همدان را تأمین می کند.

وی گفت: در سرشماری سال جاری که مهر ماه برگزار شد شهرستان نهاوند با 38 هزار و 69 کندو عسل مدرن و بومی و تولید بالای عسل توانسته یکی از شهرهای مهم تولید عسل در استان همدان باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند عنوان کرد: زنبورعسل نقش بسیار مهمی در گرده‌افشانی دارد که با توجه به سطح گسترده باغات کشاورزی شهرستان نهاوند می تواند منجر به افزایش تولیدات باغی شهرستان شود.

احد ظفری بروز چند ساله پدیده گرد و غبار و اثر تضعیف کننده بر جمعیت پروازی کندو ،بالا بودن قیمت داروهای مصرفی موجود در بازار، وجود عسل های غیر کیفی در سطوح بازار و عدم شناخت مصرف کنندگان در ارزیابی محصول وکمبود نقدینگی زنبورداران را مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: متاسفانه در اثر این مشکلات سالیانه خسارت گسترده ای به تولید کنندگان بخش زنبور داری وارد می شود.

ظفری افزود: شهرستان نهاوند به دلیل شرایط آب و هوایی مستعد کشت انواع محصولات کشاورزی است و سالانه محصولات متنوعی را تولید می کنند که علاوه بر تامین نیاز شهرستان به مرکز استان و دیگر نقاط کشور نیز صادر می شود.



