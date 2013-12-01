روستای نورآباد پایلوت توسعه اشتغال پایدار بهار شد/مسئولان بازسازي روستاها را متوقف كنند

به گزارش خبرنگار مهر، عيسي شهبازي پیش از ظهر یکشنبه در كميته هماهنگي، ساماندهي، سرمايه گذاري و توسعه اشتغال پايدار شهرستان بهار با اشاره به اينكه وضعیت 53 خانوار در روستاي نور آباد در راستاي توسعه اشتغال پايدار در شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت مورد بررسي قرار گرفته است، اظهار داشت: در اين روستا كه به عنوان پايلوت توسعه اشتغال پايدار در بخش مركزي شهرستان معرفي شده، با بررسي هاي به عمل آمده دوره آموزش قالي بافي، پرورش ماهي، زنبور عسل، باغ گردو و آلو در حال برگزاري است.

شهبازي افزود: با استقبال مردم روستا از توسعه اشتغال و آموزش هاي ارائه شده در اين خصوص در روزهاي آتي آموزش هاي مربوط به پرورش شترمرغ و بلدرچين میز به مردم اين روستا ارائه خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه در بخش صالح آباد نيز سه روستا به عنوان پايلوت سرمايه گذاري و توسعه اشتغال پايدار تعيين شده اند، افزود: در اين روستاها نيز آموزش هاي مربوط به ايجاد اشتغال در بخشهاي مختلف صنعت،‌كشاورزي و مشاغل خانگي ارائه خواهد شد.

ايجاد 505 فرصت شغلي در شهرستان بهار

شهبازي بابيان اينكه در سال جاري سهميه كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بهار در خصوص ايجاد فرصت هاي شغلي، 516 مورد بوده است، اذعان داشت: كميته امداد شهرستان در سال جاري تاكنون با اجراي 43 طرح كارانگيزي و پنج طرح توان افزايي موفق به ايجاد 505 مورد فرصت شغلي شده است.

وي افزود: در راستاي توسعه بخش اشتغال و كشاورزي در سطح روستاها اجراي 19 طرح سهميه شهرستان بوده است كه از اين تعداد تنها شش طرح به علت كمبود اعتبار به اجرا در آمده است.

شهبازي با اشاره به اينكه در زمينه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي سهميه كميته امداد شهرستان در سال جاري 335 مورد بوده است،‌گفت: اين ارگان در خصوص ارائه آموزش هاي بلند مدت فني حرفه اي به متقاضيان تحت پوشش، تاكنون موفق به برگزاري 311 دوره آموزشي شده و در خصوص ارائه آموزش هاي كوتاه مدت فني حرفه اي از 867 مورد سهميه موفق به برگزاري هزار و 34 دوره آموزشي شده است.

وي در خصوص حرفه آموزي دانش آموزان مقطع دبيرستان تحت پوشش كميته امداد شهرستان در سال جاري، اذعان داشت: سهميه اين ارگان در خصوص حرفه آموزي دانش آموزان 154 مورد بوده كه تا كنون 15 مورد آن اجرا شده است.

شهبازي از اجراي طرح هاي خود اشتغالي و مشاغل خانگي مددجويان روستايي شهرستان بهار خبر داد و گفت: كميته امداد شهرستان بهار در سال جاري نسبت به اجراي 152 مورد طرح خود اشتغالي و 197 مورد طرح مشاغل خانگي به مدد جويان روستايي اقدام کرده است.

مسئولان بازسازي روستاها را متوقف كنند

فرماندار شهرستان بهار نيز در اين كميته خطاب به مسئولان شهرستان بهار گفت: بازسازي روستاها را متوقف كنيد و تنها بر روي ايجاد فرصتهاي شغلي و افزايش اشتغال جوانان مانور دهيد.

نصرت الله گلكارزاده با اشاره به اينكه نبايد تنها به روستاهاي پايلوت ايجاد اشتغال پايدار اكتفا كرد، عنوان داشت: براي افزايش فرصت هاي شغلي در سطح شهرها و روستاهاي شهرستان نبايد به اميد روستاهاي پایلوت نشست بلكه در ساير نقاط روستايي شهرستان نيز بايد با ارائه آموزش هاي لازم در زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي متناسب با محيط آن روستا و مردم و به خصوص نسل جوان درآمد زايي كرد.

گلكارزاده افزود: متوليان امر مشاغلي را توسعه دهند كه پايدار بوده و درآمد زايي مناسبي را براي افراد مشغول به آن حرفه ها داشته باشد نه اينكه فقط صرف ايجاد اشتغال در اين مناطق به اشتغال زايي بپردازند.

وي اظهار داشت: بايد نقاط ضعف و قوت اشتغال هاي ايجاد شده و اشتغال هاي موجود در مناطق روستايي سنجيده شود تا به يك اشتغال پايدار و مفيد رسيد.

گلكارزاده با اشاره به اينكه روستاهاي پايلوت بايد از ميان روستاهاي دارای جمعيت انتخاب شوند، اذعان داشت: در روستاهايي بايد اقدام به اجراي طرح هاي اشتغال زايي نمود كه داراي جمعيت زياد، درصد بيكاري بالا و درآمد كم اهالي روستا و زمينه و ظرفيت ايجاد اشتغال باشد.

وي با بيان اينكه طرح هاي اشتغال زايي بايد گستردگي قابل ملاحظه اي داشته باشد، افزود: مسئولان نبايد تنها به ارائه طرح هاي اشتغال زايي درنقاط روستايي اكتفا كنند، بلكه اين طرح ها نياز به ارزيابي، پشتوانه مالي و فراهم كردن بازار فروش براي اشتغالهاي توليدي دارد.

گلكارزاده با اشاره به اينكه بايد از ظرفيت هاي اشتغال در روستاها حمايت شود، اظهار داشت: نقاط ضعف، قوت و آسيب هاي موجود در ظرفيت هاي و پتانسيل هاي اشتغالي كه در حال حاظر در مناطق روستايي وجود دارد بايد سنجيده شود تا بعد از مرتفع سازي مشكلات موجود اين مشاغل نيز رونق پيدا كند.

وي افزود: رونق مشاغل موجود در روستاها مانع از مهاجرت نسل جوان و بيكار اين مناطق به شهر ها خواهد شد.