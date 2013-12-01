مدیر عامل منطقه آزاد انزلی مزایای قانونی و اولویت های سرمایه گذاری در منطقه را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر یکشنبه در نشست سرمایه گذار خارجی در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی گیلان با بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری مناطق آزاد جهان و ایران، ایجاد درآمد ارزی را مهمترین هدف ایجاد این مناطق اعلام و در خصوص تفاوت های قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: وجود معافیت های مالیاتی 20 ساله، امکان تردد بدون ویزا برای اتباع خارجی، وجود خرده فروشی، تغییر مالکیت اراضی به هرسازمان، حاکمیت قوانین ثبت شرکتهای متفاوت از سرزمین اصلی از جمله مهمترین تفاوت ها و وجوه برتری قانونی، مناطق آزاد به مناطق ویژه اقتصادی است.



وی ضمن تبیین و تشریح مهمترین موارد قانونی مرتبط با جذب سرمایه گذار در محدوده مناطق و ماده 112 برنامه پنجم توسعه کشور، در خصوص مهمترین مزایای این اظهار داشت: نزدیکی با بنادر حاشیه دریای خزر - کشورهای حاشیه اروپایی - آسیایی، وجود بندر انزلی در محدوده و نقش بندر در حال ساخت کاسپین به عنوان بندر پشتیبان ایران در دریای خزر، نزدیکی به پایتخت و شهرهای مهم کشور، قرارگرفتن در مسیر کریدور شمال - جنوب، اجرای قانون کالای همراه مسافر و برخورداری از نیروی انسانی از مهمترین مزایای منطقه آزاد انزلی برای فعالیت اقتصادی است.



مدیر عامل منطقه آزاد انزلی طرح های تولیدی غیرآلاینده و هایتک را مهمترین اولویت جذب سرمایه گذار در حوزه صنعتی اعلام کرد و گفت: آمادگی جذب سرمایه گذاردر بخش های بازرگانی و به خصوص گردشگری را داشته و تمرکز خود را بر فعال سازی گردشگری دریایی در دریای خزر با ساخت اسکله های مارینا قرار داده ایم.



وی افزود: ساخت دهکده سلامت و احداث مجموعه های گردشگری از دیگر اولویت های سرمایه گذاری حوزه گردشگری منطقه است.



مسرور همچنین به آسیب شناسی تطبیقی میان عملکرد مناطق آزاد ایران با نمونه های موفق در دیگر کشورها پرداخت و افزود: علی رغم وجود برتری هایی در مزایای قانونی قابل ارائه به سرمایه گذاران، وجود برخی تضادها در اجرای قوانین با قانون سرزمین اصلی مهمترین چالش مناطق آزاد کشور است.



وی تصریح کرد: برخلاف سایر مناطق آزاد جهان که نخست زیرساخت های ضروری از سوی دولت ایجاد و سپس محدوده ای به نام منطقه آزاد تعیین می شود در ایران هنوز مناطقی مانند منطقه آزاد انزلی در مرحله ساخت زیرساخت هایی چون بندرکاسپین قرار دارند.



مدیر عامل منطقه آزاد انزلی وجود همگرایی در روابط خارجی کشور را دارای نقش بسیاری زیادی برای برای جذب سرمایه گذار خارجی ارزیابی کرد و اظهارداشت: انعقاد توافقنامه های تجارت ترجیحی با تعداد بیشتری از کشورها و تغییر رویکرد به مناطق آزاد از رویکرد توسعه محوری منطقه ای به درآمدزایی ارزی ملی مهمترین راهکارهای برون رفت از وضع موجود است.



وی در ادامه خواستار بازبینی در قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد و افزود: باید پارادایم کشور نسبت به مناطق آزاد تغییر یابد چراکه این مناطق نقش بسزایی در صادرات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد بنابراین باید نگاه ما نسبت به آنها تغییر یابد به حدی که جایگاه بهتری در میزان درآمدهای ارزی کشور داشته باشند.



به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی به سئوالات سرمایه گذاران حاضر در جلسه در خصوص آئین نامه های اجرایی قانون مناطق آزاد و نحوه سرمایه گذاری در این منطقه پاسخ داد.