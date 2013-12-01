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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۸

چراغعلی:

انکار ناامنی های اخیر سوال برانگیز است

انکار ناامنی های اخیر سوال برانگیز است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که در ساعات پرتردد روز زورگیری ها و نا امنی هایی در شهر مشاهده می شود که انکار آنها توسط برخی مسئولان جای سوال دارد.

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته های گذشته شاهد نا امنی هایی هستیم که در سطح شهر گرگان و پارکهای جنگلی اطراف شهر اتفاق افتاده است.

وی افزود: نقل قول هایی از شهروندان و مراجعه کنندگان به اعضای شورای شهر شنیده می شود که نگرانی خود را از نا امنی های شهر به ما اعلام می کنند.

عضور شورای شهر گرگان بیان کرد: متاسفانه ریشه این امنی ها را می توان در آمار بالای بیکاری استان جستجو کرد که این آمار به مرز بحران رسیده است.

چراغعلی اظهار کرد: تعطیلی صنایع و کارگاه های کوچک، توقف پروژه های عمرانی و همچنین بی رونقی کشاورزی استان بیکاری بسیاری از جوانان و شروندان را رقم زده است.

وی دلیل دیگر ناامنی ها را ورود بی توقف مهاجران به استان دانست و بیان کرد: متاسفانه هر ساله شاهد مهاجرت های فراوان به منطقه هستیم و تا امروز هیچ تدابیری برای کنترل این مهاجرت ها انجام نشده است.

وی اذعان کرد: اما موضوعی که نگرانی ما را این نام امنی ها دوچندان کرده است انکار برخی مسولان مربوطه است که در گفتگو با رسانه های اصل حوادث اخیر را انکار کرده اند.

چراغعلی در پایان گفت: انکار این اتفاقات این ذهنیت را بوجود می آورد که مسئولان مربوطه از این حوادث بی خبر هستند لذا بنده از آنها یا نماینده آنها دعوت می کنم تا با طی جلسه ای مدارک و مستندات موجود را به آنها ارائه دهیم.

 

کد مطلب 2186338

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