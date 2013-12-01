سطح زیرکشت زعفران در سیرجان 20 درصد افزایش یافت/ زعفران جایگزین محصولات پرمصرف آب

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام عملیات برداشت زعفران در سیرجان اظهار داشت: طی سال جاری 100 کیلوگرم زعفران از سطح 35 هکتار مزارع سیرجان برداشت شده است که این سطح در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های اخیر و لزوم صرفه جویی در مصرف آب در صدد هستیم که زعفران را جایگزین محصولات کشاورزی پرمصرف هستیم.

مسعودی با اشاره به اشتغالزایی برای 50 نفر طی مدت برداشت زعفران در سیرجان، تصریح کرد: در این مدت چهار میلیارد ریال درآمدزایی داشته است.

وی پاریز و ماهشر را از مناطق مستعد کاشت زعفران دانست و افزود: در مناطق بخش پاریز 212 نفر در 25 روز برداشت زعفران مشغول به کار شدند.

این مسئول ابراز داشت: نبود صنایع تبدیل و بسته‌بندی زعفران از جمله مشکلات زعفران کاران این شهرستان است.

