گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای تولیدی لرستان اعطا می شود

یوسف مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای تولیدی برتر استان لرستان اعطا می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس تدابیر اندیشیده شده از سوی سازمان حمایت زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت این گواهینامه به واحدهای تولیدی برتر استان اعطا می شود، افزود: در این راستا واحدهای تولیدی که فعالیت آنها ظرف یک سال به تایید سازمانهایی مانند استاندارد، غذا و دارو، بهداشت و ... برسد این گواهینامه به آنها اعطا می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان بیان داشت: در صورتی که موارد مد نظر این سازمانها در واحدهای تولیدی لرستان رعایت شود به این واحدها تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا می شود.

مرادی با اشاره به اهداف اجرای این طرح در استان افزود: افزایش انگیزه و حساسیت تولید کنندگان در ارائه خدمت، افزایش و ترغیب مصرف کنندگان در استفاده از کالای های داخلی، ایجاد رقابت سازنده بین تولید کنندگان در ارائه خدمات، تلاش برای برقراری قیمت عادلانه و ... از جمله اهداف این طرح است.