۲۴ مرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۴۰

از سوي وزارت بهداشت :

اسامي برخي از كالاهاي غير مجاز اعلام شد

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اسامي برخي از كالاهاي غير مجاز را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين محصولات كالاهاي غير مجاز شامل نوقا با مارك طوطياي اسماعيلي، انواع حبوبات و غلات بسته بندي شده با مارك عدالت (كوزه كناني)، گلاب با مارك پنج ستاره، لواشك با مارك پريسا، آلوچه با مارك تپلي، همبرگر با مارك بي نظير، ترشي مخلوط و مرباي هويج با مارك فارس دلنشين، كرم كاكائو با كراكر با مارك باستان، روغن زيتون هاي فاقد پروانه ساخت و اتانل 96 درجه با برچسب اكسير ساخت كارخانه صنايع شيميايي اكسير، است.

بر اساس اين گزارش، تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور موظف شدند كه در صورت مشاهده اين محصولات در سطح عرضه اقدامات قانوني و لازم را اعمال كنند.

