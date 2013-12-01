رضا هراتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تیراندازان نوجوان استان در رشته تپانچه و تفنگ بادی نخستین حضور کشوری خود را در مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان عصر جمعه در فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران در مجموعه ورزشی آزادی تجربه کردند که متاسفانه نتیجه قابل قبولی نداشت.

وی افزود: دراین رقابت ها تعداد 5 بازیکن شامل 4 نفر از آقایان و یک نفر از ورزشکاران خانم از استان حضور داشتند که در این راستا در بین نفرات اعزامی مهدیه علیزاده با رکورد 399 در رده دهم قرار گرفت.

وی با ابراز نارضایتی از امکانات موجود در این هیئت اظهار داشت: متاسفانه این هیئت از لحاظ امکانات، تجهیزات و منابع مالی در مضیقه قرار دارد.

هراتی ادامه داد: این هیئت با کمترین امکانات در حال فعالیت است و از سال 86 تا کنون سلاح‌های موجود به روز رسانی نشده است و تمامی ورزشکاران اعم از آماتور و قهرمان باید از همین سلاح‌های قدیمی استفاده کنند.

وی گفت: با وجود مکاتبات فراوان اما تا کنون کمکی در این راستا به این هیئت نشده است و متاسفانه هیچ اسپانسری نیز در این رابطه برای کمک به هیئت دراستان وجود ندارد.