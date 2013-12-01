وجود امنیت پایدار در مرزهای غربی با وجود حضور ضد انقلاب در مرزها

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنبری صبح یکشنبه در همایش فرماندهان پاسگاهها و کلانتری های فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه با تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در این استان مشکل خاص امنیتی وجود ندارد، افزود:‌ با وجود اینکه گروههای ضد انقلاب در مرزهای کشور و آذربایجان غربی حضور دارند ولی با تلاش شبانه روزی و حداکثری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، مشکلی در این خصوص در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی حتی یک مورد سرقت مسلحانه به عنوان یکی از جرایم خشن را شاهد نیستیم و هم اکنون، آمادگی بالایی در نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشته و وحدت فرماندهی نیز در استان حکمفرما است، ادامه داد:‌ همکاری و همراهی دستگاههای فرهنگی در خصوص ایجاد و ارتقای امنیت در استان ضروری بوده بطوریکه نیروی انتظامی با وجود توان بسیار بالا نمی تواند به تنهایی در مقابل هجمه ها ایستاده و ورود نهادهای فرهنگی در این خصوص لازم است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی استان را یکی از حساس‌ترین استانهای کشور دانست و با بیان اینکه دفاع مقدس در این استان همچنان ادامه داشته و امنیت در آ ن برقرار است، ادامه داد:‌ آذربایجان غربی یکی از استان‌های حساس در کشور به لحاظ مرزی بودن، مسائل بومی و مذهبی، مسائل ریشه تاریخی و جغرافیایی موجود در استان است.

قنبری با بیان اینکه طی هشت سال دفاع مقدس رزمندگان بسیاری در این حماسه شرکت و تعدادی شهید، تعدادی جانباز و تعدادی آزاده شدند، عنوان کرد: آذربایجان غربی هنوز شهدایی را تقدیم انقلاب اسلامی می‌‌کند که به این لحاظ از استان‌های بسیار حساس در کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی مورد طمع دشمنان انقلاب اسلامی داخلی و خارجی است و 13 گروه سازمان یافته و دارای تشکیلات در شمال عراق حضور دارند و هر لحظه‌ای فرصتی بدست آورند اقدامات نظامی انجام می‌دهند، گفت: از این لحاظ نیز این استان حساس است به طوری که آذربایجان غربی در پیشانی ناتو قرار دارد.