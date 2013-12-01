دانشگاه ها مهمترین پشتوانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه قدرت نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه سیاسی سازمان بسیج استادان استان افزود: دانشگاه مکان ویژه و ظریف است و برخوردهای ناآشنا با این نهاد می تواند آفت زا باشد و پیامدهای منفی برجای نهد از اینرو هرگونه حضور، برنامه ریزی، ارتباط و تعامل با این مکان آموزشی و فرهنگی به درک صحیح و عینی از آن نیازمند است.

وی اظهارداشت: این سرمایه عظیم اجتماعی می تواند کانون تولید علم، پویایی فناوری، فرهنگ اسلامی و انقلابی، مقابله با جنگ نرم دشمنان باشد.

رئیس بسیج استادان گیلان گفت: دانشگاهیان در کنار استادان ارزشی اجازه نخواهند داد فضای سال 88 تکرار شود و سرنوشت مهمترین مرکز راهبردی " دانشگاه ها "در حوزه کادرسازی نظام و پژوهش و فناوری به حامیان فتنه که کشور را چندین ماه به چالش کشیدند، سپرده شود.

وی افزود: بسیج استادان یک حزب سیاسی نیست چون وظیفه دفاع از انقلاب و حفظ دستاوردهای آن است به یقین در تهاجمات سیاسی به انقلاب عمل خواهد کرد و حرکتش اثر سیاسی دارد.

حبیبی یادآورشد: بسیج استادان گیلان هوشیارانه با رصد و تبیین و رویدادهای با اجرای برنامه های معرفتی و بصیرت و کارگاه های جنگ نرم تمامی برنامه ها و طراحی های حامیان فتنه استان برای به دست گرفتن این جایگاه مهم که برای اهداف سیاسی شان تلاش می کنند، اشرافیت داشته و به یقین فضا را به آنها تنگ خواهد کرد.