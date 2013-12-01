مازندران رتبه اول تعداد خانه های بهداشت کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهرف قاسم جان بابایی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان، کسب رتبه های نخست کشوری در حوزه پژوهش و پیشرفتهای آموزشی را یکی از دلایل ارتقا دانشگاه به تیپ یک عنوان و تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان یکی از دانشگاههای شاخص درشمال کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این دانشگاه، به یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور تبدیل شده، گفت: این دستاورد را مدیون زحمات روسا و معاونین دوره های گذشته هستیم.

وی، با اشاره به نگاه ویژه وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی مازندران، افزود: در حال حاضر در سطح کشور و وزارت خانه، از این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه های شمال کشور انتظار ویژه ای می رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 12 دانشکده، وجود 6هزار دانشجو و 400 عضو هیئت علمی را بخشی از ظرفیتهای علمی این دانشگاه دانست و تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سالهای اخیر پیشرفتهای خوبی داشته است.

جان بابایی، ادامه داد: در بخش آموزش، سالانه در 90 رشته دانشجو از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران فارغ التحصیل می شود و 2رشته فوق تخصصی گوارش و سایکوسوماتیک(روان پزشکی روان تنی) نیز در این دانشگاه فعال است به طوری که در رشته فوق تخصصی گوارش رتبه اول کشوری را کسب نمودیم.

وی، با اشاره به اینکه در رشته های جراحی عمومی نیز مقام اول و 5 و 6 برد تخصصی را به دست آوردیم، اظهار داشت: در سایر رشته ها نیز دانشگاه علوم پزشکی مازندران توانست امتیاز لازم برای قبولی در بردهای تخصصی را از آن خود کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با بیان اینکه در حوزه پژوهش کارهای بنیادی انجام می دهیم، گفت: 13 مرکز تحقیقات و 2 پژوهشکده در مازندران وجود دارد .

وی، افزود: انجام مطالعات گروهی یکی از سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.



مازندران یکی از قطبهای بهداشتی در کشور می شود

جان بابایی، با تاکید بر اینکه، مازندران در آینده به یکی از قطبهای بهداشتی در کشور خواهد شد، افزود: درحوزه دارو نیز با برنامه ریزیهای صورت گرفته در سطح وزارت خانه، سعی شده شرایط دسترسی و قیمت داروها تسهیل شود.

دکتر جان بابایی، به اجرای برنامه پزشک خانواده در مازندران اشاره و تصریح کرد: اجرای دقیق این برنامه به نفع مردم است.

وی، به بیان برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه درمان پرداخت و اظهار داشت: با توجه به نزدیکی شهرها به یکدیگر در مازندران، امیدواریم بتوانیم شهرهایی که مجاور یکدیگر هستند را به نوعی در بخش درمان مکمل یکدیگر قراردهیم.

جان بابایی، ادامه داد: تمامی امکانات در بخش درمان باید به گونه ای توزیع شود که بتوان از تمامی ظرفیت تختها استفاده کرد.

وی، با تاکید بر اینکه کیفی سازی در دستور کار ما قرار دارد، افزود: مصصم هستیم بتوانیم دانشگاه را ارتقا دهیم و این پیشرفت را حفظ نماییم.