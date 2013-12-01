گلایه وزیر بهداشت از پنهان کاری ایدز/ تغییر چرخه انتقال عفونت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز یکشنبه در مراسم روز جهانی ایدز که در تالار امام جواد(ع) وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه سالها سخن گفتن از ایدز در رسانه‌های جمعی را اجازه نمی‌دادیم، گفت: امروز نیز به دلیل توسل به روشهای غیرعلمی جهت تبلیغ روشهای پیشگیری از این بیماری و کنترل آن، اغلب مردم از این بیماری وحشت دارند و این تصویری است که در رسانه‌ها در ذهن مردم و فکر مردم نشانده‌ایم.

وی در این باره افزود: اطلاعات نادرست بعضا سبب می‌شود که ایدز با هنجارهای رفتاری گره خورده و در نهایت به تابو تبدیل شود. پنهان کاری دسته جمعی میان مبتلایان به دلیل نگاه منفی در افکار عمومی و توسعه روابط پرخطر از سوی دیگر سبب شده که در طول 11 سال آمار ایدز در کشور به 9 برابر افزایش یابد.

وی در این باره افزود: با کمی اغماض می‌توان گفت که این بیماری سالانه حدود 80 درصد افزایش داشته است یعنی خیلی بیشتر از اعداد و ارقام مربوط به تورم، افزایش قیمت مسکن و غیره. این در حالی است که بحران‌ها در مورد تورم، افزایش قیمت مسکن و... را به راحتی در رسانه‌ها عنوان می‌کنیم اما در مورد درصد ابتلا به ایدز پنهان کاری‌های بسیاری داشته‌ایم.

هاشمی افزود: ایدز در همه جهان یک بیماری سیاهی بوده است و بر اساس سازمان جهانی بهداشت HIV ایدز در دنیا بین سالهای 2005 تا 2012 حدود 50 درصد افزایش داشته است و تا سال 2010 حدود 25 میلیون قربانی داشته است. به همین دلیل ایدز را به طاعون تشبیه می‌کنند چرا که طاعون در ذهن و خاطره جهانیان، خاطره‌ای تلخ و سیاه است. بر این اساس باید با این بیماری مقابله شود.

وزیر بهداشت در عین حال گفت: بیشتر از تلاش در جهت کشف دارو و درمان ایدز، لازم است همت جمعی در جهت راهکارهایی برای کنترل پیشرفت این بیماری و کند شدن سیر ابتلای آن داشته باشیم. برخلاف درمان راه‌های انتقال این بیماری بسیار سریع شناسایی شدند و تستهای تشخیص کشف شدند. ما نیز با تاخیر زیادی توانستیم این مباحث را در کشور اجرایی کنیم گرچه که متاسفانه هنوز امکانات به صورت کامل در دسترس نیست.

هاشمی با تاکید بر لزوم استفاده از بسترهای اجتماعی به منظور کنترل بیماری ایدز گفت: همچنان از بسترهای اجتماعی کنترل ایدز غافلیم. تجریه عموم مردم در مواجهه با ایدز بسیار کم است و این موضوع به پنهان کاری وسیع بیماران دامن می‌زند تا زمانی که این تابو شکسته نشود کنترل روند صعودی ایدز میسر نخواهد شد و با پاک کردن صورت مسئله مشکلاتمان افزوده شده است.

وی در ادامه افزود: ابتلا به HIV/AIDS به رفتارهای پنهان مردم به ویژه رفتارهای پرخطر جنسی در نوجوانان و جوانان، مصرف مواد مخدر تزریقی و محرک‌ها مربوط می‌شود باید نظارت‌ها و اطلاع رسانی‌ها دقیق و شفاف باشند و ارائه خدمات استمرار داشته باشد.

وزیر بهداشت در ادامه افزود: کمپهای ترک اعتیاد، کار کودکان،‌ زندانها و ... قارچ گونه به توسعه ایدز می‌پردازند. در ایران چرخه انتقال عفونت از روش مواد مخدر تزریقی به انتقال از طریق تماس جنسی پرخطر تغییر یافته است. هرچند در زمینه انتقال این بیماری از طریق اعتیاد تزریقی در دوره‌ای نتایج خوبی در کاهش آمارها داشتیم اما نباید از افراد معتاد و کسانی که مواد مخدر تزریقی استفاده می‌کنند، غافل شد.

وی ورود HIV/AIDS به کشور در دهه 60 از طریق فرآورده‌های خونی را ظلمی بین المللی خواند و گفت:‌ اما در دهه دوم انتقال این بیماری از طریق اعتیاد تزریقی بود که همچنان هم این روش انتقال در صدر است. بر این اساس مراقبت در زندانها و محیط‌هایی که این افراد تجمع بیشتری دارند باید با شدت بیشتری ادامه یابد.

وزیر بهداشت در عین حال نسبت به شیوع مصرف مواد محرک و احتمال ابتلا به ایدز به دنبال آن هشدار داد و گفت: شیوع ابتلا بیماری در مصرف کنندگان این مواد در حال افزایش است. همچنین ابتلای 5 درصدی این بیماری در کودکان کار را داریم یعنی 40 برابر متوسط شیوع این بیماری در جامعه. چنین آماری هشدار دهنده است در این راستا نمی‌توان تمام افراد جامعه را چک کرد اما باید گلوگاهها حتما کنترل شوند.

هاشمی ادامه داد: متولی مسئله ایدز وزارت بهداشت نیست، وزارت بهداشت متولی تشخیص و درمان است. همه باید باور کنند که این مشکل جدی کشور است. معلول این بیماری رفتار اجتماعی کشور است و نقش وزارت بهداشت در موارد تعریف شده، کم است. باید نگرانی‌های مردم در این زمینه برطرف شود و امکانات مربوطه گسترش یابد. باید وسایل پیشگیری از این بیماری به صورت ارزان یا رایگان در اختیار مردم باشد. عدم پنهان کاری دولت و اطلاع رسانی صحیح در این زمینه کمک کننده خواهد بود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: باید برای آموزش جامعه در مقابله با این بیماری تلاش شود در این زمینه باید راههای جدید را پیدا کنیم و نترسیم از اینکه اعلام کنیم این مشکل در جامعه وجود دارد. زمانی از ایدز در تریبون‌های عمومی به عنوان تمسخر جوامع دیگر استفاده می‌شد اما اکنون همه دنیا گرفتار این بیماری هستند و ما هم از آن مستثنی نیستیم. باید آگاهی مردم را در این زمینه افزایش دهیم. انجمن‌ها باید در کنار هم باشند و رسانه‌ها از پنجره‌ای درست به این بیماری نگاه کنند. روحانیون، اساتید و همه کسانی که در حوزه فرهنگ نقش دارند باید در این زمینه به عنوان مشکلی اجتماعی نقش آفریین کنند.

هاشمی تاکید کرد: همه باید باور کنند که ایدز بیماری است، نباید به عنوان ناهنجاری اخلاقی در جامعه معرفی شود. همه بیماران نیز حق دارند که از خدمات ما در نظام سلامت بهره مند شوند. عدم پنهان کاری معادل خواهد بود با ابتلای کمتر و این یعنی موفقیت.