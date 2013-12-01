بمب گذاری در خط انتقال نفت آبادان - ماهشهر خنثی شد

بهرام ایلخاص زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از ظهر دیروز به دنبال خبرهای رسیده از کار گذاشتن یک بمب در یکی از خطوط انتقال نفت آبادان - ماهشهر این بمب با هوشیاری و اقدام به موقع نیروهای امنیتی کشف و خنثی شد.

وی با بیان اینکه جزئیات این بمب گذاری در حال بررسی است، تصریح کرد: به علت وجود پالایشگاه آبادان که قدیمی ترین پالایشگاه خاورمیانه است لوله های نفت و گاز فراوانی از شهرستان آبادان عبور می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ماهشهر نیز به دلیل فعالیت تعداد بیشمار شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه بندر امام از جمله شهرهایی است که هراز چند گاهی شاهد حوادثی نظیر انفجار خطوط لوله نفت و گاز به علت فرسودگی در آن هستیم.