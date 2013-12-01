به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی مکاریان ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های معلولان، افزود: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان قانونی مترقی است که در ایران اجرا می‌شود.



وی نداشتن ضمانت اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را بزرگ‌ترین معایب این قانون عنوان کرد و ادامه داد: این قانون به این شکل غیراجرایی است.



مدیر کل سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: به‌ زودی و با اصلاحیه این قانون شاهد اجرایی شدن مفاد قانون و رفع مشکلات معلولان خواهیم بود.



مکاریان با اشاره به ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان افزود: بحث مناسب‌سازی اماکن عمومی و شهری سال‌ها است در سطح استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با دبیری بهزیستی اجرا می‌شود.



وی از پروژه ارزیابی دستگاه‌های دولتی در زمینه مناسب‌سازی خبر داد و گفت: همه معلولان باید بتوانند به راحتی در سطح شهر تردد کرده و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

آثار فاخر، عاملی برای جذب جوانان به سمت آموزه‌های قرآنی

هنرمند برتر نخستین جشنواره قرآنی "گناهان زبانی"، تولید آثار هنری فاخر را مهم‌ترین عامل برای جذب جوانان به سمت آموزه‌های قرآنی دانست.

حسن فرهادی نفر اول رشته خوشنویسی در نخستین جشنواره قرآنی گناهان زبانی افزود: برگزاری جشنواره قرآنی گناهان زبانی، اقدام بسیار خوبی در راستای گسترش و ترویج آموزه‌های قرآنی در جامعه است.



وی با اشاره به اینکه هنرمندان نقش به‌سزایی در هدایت افکار عمومی جامعه دارند ادامه داد: اگر هنرمندان عامل به دستورات قرآن باشند، بهترین تاثیر را در جذب جوانان و نوجوانان به سمت مفاهیم قرآنی خواهند داشت.

این هنرمند با بیان اینکه هنرمندان با خلق آثار فاخر و ارزشمند می‌توانند به خوبی مفاهیم قرآنی را در جامعه ترویج دهند گفت: برگزاری جشنواره‌های مختلف با مضامین قرآنی یکی از راهکارهای موثر در این راستا است.

فرهادی یادآور شد: اگر در جشنواره‌های بعدی رشته‌های مختلف خوشنویسی، از جمله نستعلیق، ثلث و نقاشی خط نیز گنجانده شود، استقبال بیشتری از سوی جوانان و نوجوانان برای حضور در جشنواره صورت می‌گیرد.