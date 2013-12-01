جزئیات سفر هیات پارلمانی ایران به بیروت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران درباره سفر هیاتی از مجلس برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی چندی پیش به کشور لبنان ،گفت:

این سفر که به مدت 4 روز انجام شد دارای نتایج مطلوب سیاسی – اجتماعی بسیاری است. ما در این سفر در مراسم بزرگداشت شهدای این حادثه تروریستی شرکت کرده و پیام مردم و مجلس ایران را به مقامات لبنان و مردم این کشور اعلام کردیم.



وی با اشاره به دیدار هیات پارلمانی ایران با وزیر کشور، وزیر امور خارجه ، رئیس مجلس و دبیر کل حزب الله لبنان گفت: ما به خاطر اقدامات مقامات لبنانی در تامین امنیت پس از این حادثه از آنان تشکر کردیم.



نماینده اردبیل گفت: ما به مقامات سیاسی و امنیتی لبنان اعلام کردیم که منتظر اعلام بررسی‌های این حادثه بوده و انتظار داریم تا مجرمین هر چه زودتر معرفی شوند. البته در کنار این گفتگوها محل وقوع حادثه نیز مورد بررسی قرار گرفت و ما جزئیات طرحی که به عنوان طرح انفجار در نظر گرفته شده بود را از نزدیک بررسی کردیم.



حقیقت پور با بیان اینکه هیات ایرانی در سفر به لبنان در جمع خانواده ‌های شهدا و مجروحین این حادثه حضور یافت افزود: خانواد‌ه‌های شهدا و مجروحین پیام خود را به رهبر انقلاب اسلامی ایران رسانده و تاکید کردند که ما جوانان خود را برای مبارزه با تروریست‌ها و دشمنان ملت ایران به صحنه جنگ اعزام می‌کنیم.



حقیقت پور گفت: تحقیقات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی لبنان در خصوص شناسایی عوامل و مسببان این حادثه به مراحل خوبی رسیده اما در حال حاضر از آمار بازداشتی‌ها اطلاعاتی در دست نیست.



وی ادامه داد: هویت برخی افراد موثر در این حادثه مشخص شده و به گفته مقامات لبنان تلاش می‌شود تا عوامل اصلی هر چه سریعتر معرفی شود.اما هویت افراد کشته شده موثر در این حادثه عرب تبار بوده که با سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی عربستان در ارتباط بوده‌اند.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مقرر شده که برای جلوگیری از این اقدامات تروریستی کنترل بیشتر و مسائل حفاظتی با دقت بیشتری انجام شود.



وی افزود: همه جریانات سیاسی موجود در صحنه لبنان این اقدام تروریستی را محکوم کرده و قرائن و شواهد موجود حکایت از آن دارد که پشت پرده این اقدامات تروریستی جریانات تکویری وابسته به سیستم ارتجاع در منطقه است.در گذشته نیز اقداماتی از این دست در عراق و سوریه انجام دادند.



در ادامه این نشست خبری عوض حیدرپور گفت: یکی از اهداف سفر هیات ایرانی به لبنان حضور در مراسم بزرگداشت شهدا بود. که در این مراسم اکثر روسای قبایل ،‌طوایف و مقامات امنیتی و سیاسی این کشور حضور داشتند. البته دیدار هیات ایرانی با مجروحین این حادثه تروریستی بازتاب گسترده‌ای در سطح لبنان و بیروت داشت.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به گمان مردم لبنان عامل اصلی این اقدام تروریستی افرادی هستند که جیره‌خوار رژیم آل سعود بوده و از آنها دستور می‌گیرد اما در این باره باید بررسی‌های بیشتری انجام شود.