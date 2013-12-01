ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در جلسه امروز شورا درخواست استعفای من از نمایندگی در کمیسیون انظباطی رسیدگی به تخلفات تاکسیرانی مطرح شد که اعضا به آن رای ندادند گفت: دلایل این استعفا را در صحن نیز مطرح نکردم و قرار است برای بررسی بیشتر این استعفا در کمیسیون مطرح شود.

وی ادامه داد: بررسی بخش هزینه ها متمم بودجه نیز در جلسه امروز مطرح شد که در نهایت اعضا تصمیم گرفتند برای بررسی بیشتر و اعلام نظر اعضای کمیسیونها در جلسه روز یکشنبه و سه شنبه ابهامات و سوالات مطرح و در نهایت در صحن علنی شورا مطرح شود.

قناعتی در پاسخ به این پرسش که برخی از عضای شورای شهر تهران نسبت به هزینه کرد برخی از پروژه ها مانند صدر و امام علی (ع) سوالاتی داشتند آیا در جلسه امروز هزینه کرد این پروژه ها مطرح شد گفت: اعضا اطلاعاتی را در خصوص برخی پروژه‌ها خواسته بودند که به آنها داده نشده بود به طور مثال خود من در خصوص هزینه های صدر سوالاتی داشتم که در این جلسه مطرح کردم.

افزایش 15 درصدی تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک

این عضو شورای شهر بااشاره به اینکه افزایش 15 درصدی تعرفه خدمات دفاتر الکترونیک به تصویب رسید گفت: تا پایان سال 93 این نرخ ها اعمال می شود و پیشنهاد شهرداری در این زمینه افزایش 27 درصدی تا پایان سال 92 بود .