تشریح ویژه برنامه های روز جهانی ایدز در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اعلام این مطلب گفت: برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ همراه با توزیع بروشور با عناوین "راههای پیشگیری از رفتارهای پر خطر، راههای انتقال بیماری ایذر از طریق فرآورده های خونی و... در سطح خانه های سلامت، سراهای محله و مساجد از جمله برنامه های اجرایی در این روز است.

وی افزود: همچنین اطلاع رسانی مناسب در این خصوص با حضور کارشناسان بهداشتی در سطح منطقه با همکاری خانه های سلامت منطقه، شورایاری محلات، کانون پزشکان و سلامت یاران به اجرا در می آید.

عبداللهی افزود: توزیع بروشور، تهیه پلاکارد حاوی شعار و پیامهای ویژه روز جهانی ایدز و نصب آن در معابر و خیابان های سطح منطقه ، ارایه خدمات مشاوره ای رایگان با هدف ارتقای سطح اطلاعات شهروندان، اطلاع رسانی در خصوص معرفی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری و خدمات این مراکز، برپایی نمایشگاه عکس، ویزیت پزشک عمومی برای پیشگیری از ایدز و... از دیگر برنامه های هفته پیشگیری از ایذر است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه افزود: این برنامه ها با هدف اطلاع رسانی در خصوص ایدز و اهمیت پیشگیری از آن اجرا می شود.