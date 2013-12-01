اعضای زنجانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مورد استقبال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دو تن از ملی‌پوشان زنجانی بسکتبال با ویلچر ایران به همراه مربی زنجانی تیم‌ملی، ظهر یکشنبه در محل مجموعه ورزشی انقلاب زنجان مورد استقبال مسئولان ورزشی استان قرار گرفتند.



مرتضی غریبلو و علیرضا احمدی دو بازیکن زنجانی اعزامی به رقابت‌های انتخابی جام جهانی به دلیل حضور در تیم های اروپایی در مراسم امروز غایب بودند.



رئیس هیئت ورزش جانبازان و معلولان استان زنجان گفت: کمال عشق به عنوان مربی و علیرضا احمدی به همراه مرتضی غریبلو، ابراهیم احمدی و مرتضی ابراهیمی به عنوان بازیکن به همراه تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر ایران، عازم رقابت‌های انتخابی تیم‌ملی در تایلند شده بودند .



مهدی مرادی افزود: تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر ایران توانست با عملکرد خوب خود در این دوره از رقابت‌ها ضمن کسب عنوان سومی، جواز حضور در مسابقات جام جهانی را نیز به دست آورد.



وی ادامه داد: تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر ایران بعد از پشت سر گذاشتن محرومیت چند ساله خود، دوباره آماده رویارویی با حریفان خود شده است.



رئیس هیئت ورزش جانبازان و معلولان استان زنجان ادامه داد: خوشبختانه با وجود دوری از میادین رسمی مسابقات، بازیکنان تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان به ویژه ملی‌پوشان زنجانی از آمادگی مطلوبی برخوردار بوده و توانستند عملکرد موفقی را در رقابت‌های تایلند به نمایش بگذارند که حاصل این تلاش، کسب عنوان سومی و صعود به رقابت‌های جام جهانی بود که قرار است سال آینده به میزبانی کره‌جنوبی برگزار شود.