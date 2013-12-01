10 قلم داروی درمان نازایی بیمه شد/ کاهش 50 درصدی قیمت داروها

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر رسول ديناروند گفت: براساس تفاهمنامه‌اي كه در اواخر شهريور ماه امسال با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشتيم مقرر شد هزينه‌هاي داروهاي بيماران صعب‌العلاج را كه به جهت تغيير نرخ ارز افزايش پيدا كرده بودند، كاهش دهيم.

وي گفت: بر اساس اين تفاهمنامه هزينه داروهاي بيماران صعب‌العلاج از محل رديف اعتباري مابه تفاوت نرخ ارز دارو از طريق سازمانهاي بيمه‌گر پرداخت مي‌شود كه از چند ماه پيش با كاهش قيمت داروهاي بيماران صعب‌العلاج آرامش دارويي به كشور بازگشت.

رئيس سازمان غذا و دارو افزود: در فهرست سومي كه امروز بر اساس آن تفاهم‌نامه‌ها به سازمانهاي بيمه‌گر اعلام كرديم، 10 قلم داروي گرانقيمت براي درمان نازايي كه قبلا تحت پوشش بيمه نبوده‌اند، لحاظ شده است كه اين تصميم در راستاي سياست‌هاي كلي نظام و سياستهاي جديد جمعيتي اتخاذ شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به اين تصميم، داروهايي كه براي درمان نازايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند حدود 50 درصد كاهش قيمت خواهند داشت.

ديناروند گفت: از هفته آينده فهرست 10 قلم داروي درمان نازايي در پرتال سازمانهاي بيمه‌گر قرار خواهد گرفت و بيماراني كه نسخه دارند اين داروها را با 50 درصد كاهش قيمت دريافت خواهند كرد.