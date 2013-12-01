به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و دومین شماره ماهنامه روان‌شناسی و مشاوره سپیده‌دانایی با موضوع «روان‌شناسی خوردن و آشامیدن» منتشر شد.

در این پرونده به موضوعاتی چون «چه غذاهایی را روان‌ شما می‌پسندد»، «سبک تغذیه در فرهنگ ایرانی» و «پیش‌بینی‌کننده‌های مراجعه به متخصصان تغذیه»، «گفت‌وگو با دکتر شیخ‌الاسلام»، «دلایل بدغذایی کودکان» و «راهکارهای روان‌شناسان برای موفقیت در رژیم‌های لاغری» پرداخته شده است.

«نظرات روان‌شناسان درباره‌ی آلودگی هوا»، «مراکز مشاوره دانشجویی»، «نقد روان‌شناسی فیلم دربند»، «پنج تکنیک کاربردی برای بهترشدن ارتباط با همسر» و «راهکارهایی برای کمترکردن تأثیرات برچسب بچه طلاق» از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این شماره است.

ماهنامه سپیده دانایی با مدیر مسئولی آقای دکتر محمود گلزاری، روان‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و سردبیری آقای مهدی ملک‌محمد، روان‌شناس و روزنامه نگار، منتشر می‌شود.ـ