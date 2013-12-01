جشنواره زمستانی در سرعین برگزار می شود

علی واحد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این جشنواره در نظر دارد زمینه مسافرت به این شهرستان گردشگری را توسعه دهد.
وی با بیان اینکه معرفی قابلیتهای گردشگری سرعین از اهداف جشنواره است، اضافه کرد: در نظر داریم برنامه های این جشنواره در سال جاری به صورت ویژه اجرا شود.
به گفته واحد تخفیفات ویژه در مراکز درمانی و آبهای گرم معدنی در طول مدت برگزاری جشنواره در شهرستان سرعین ارائه خواهد شد.
فرماندار سرعین تاکید کرد: اخبار این جشنواره پس از تشکیل ستاد برگزاری و تائید نهایی برنامه ها به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.
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