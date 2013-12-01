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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

واحد به مهر خبر داد:

جشنواره زمستانی در سرعین برگزار می شود

جشنواره زمستانی در سرعین برگزار می شود

سرعین – خبرگزاری مهر: فرماندار سرعین از برگزاری سومین دور جشنواره زمستانی در شهرستان سرعین در زمستان سال جاری خبر داد.

علی واحد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این جشنواره در نظر دارد زمینه مسافرت به این شهرستان گردشگری را توسعه دهد.

وی با بیان اینکه معرفی قابلیتهای گردشگری سرعین از اهداف جشنواره است، اضافه کرد: در نظر داریم برنامه های این جشنواره در سال جاری به صورت ویژه اجرا شود.

به گفته واحد تخفیفات ویژه در مراکز درمانی و آبهای گرم معدنی در طول مدت برگزاری جشنواره در شهرستان سرعین ارائه خواهد شد.

فرماندار سرعین تاکید کرد: اخبار این جشنواره پس از تشکیل ستاد برگزاری و تائید نهایی برنامه ها به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.

کد مطلب 2186389

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