مانور سراسری زلزله و ایمنی در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مدارس سراسر استان صبح امروز یکشنبه مراسم نمادین مانور زلزله و ایمنی با حضور مسوولان شهرستان اهواز در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی فدک واقع در فلکه کارگر این شهرستان برگزار شد.



عبدالعزیز فدعمی فرماندار اهواز در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه استان خوزستان یکی از استان های زلزله خیز کشور است، عنوان کرد: امسال 15 سالی است که مانور سراسری زلزله برگزار می شود که قرار بود این مانور زلزله در تاریخ 8 آذر روز زلزله و ایمنی برگزار شود اما به دلیل مصادف شدن آن با روز جمعه این مانور امروز 10 آذر برگزار شد.



وی افزود: در فرمانداری کمیته برگزاری مانور زلزله را تشکیل دادیم که آموزش و پرورش به عنوان محور و اورژانس، نیروی انتظامی و آتش نشانی نیز به عنوان ارگان های پشتیبانی در نظر گرفته شدند و این مانور در تمامی مدارس استان برگزار می شود.



فرماندار اهواز اظهار کرد: مانور زلزله در حقیقت هم مانور است و هم آموزش، امروز دستگاه های پشتیبانی با امکانات عالی حضور خوبی در صحنه داشتند و دانش آموزان با توجیهاتی که شدند در ارتباط با محل استقرار و چگونگی برخورد با واقعه و همچنین مسئله مهم آرامش را داشتند و با آمادگی کامل این مانور را برگزار کردند.



به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور دانش آموزان استثنایی راهنمایی و دبیرستان حضرت فاطمه ناحیه 3 نیز حضور داشتند که به مناسبت در پیش بودن روز جهانی معلولین از آنان با اهداء جوایزی تقدیر شد.



همچنین نحوه خاموشی کپسول های گاز نیز پس از برگزاری مانور توسط مأمورین آتش نشانی به دانش آموزان آموزش داده شد.



در میان برنامه نیز مسئولین جمعیت هلال احمر سؤالاتی در ارتباط با زلزله از دانش آموزان پرسیدند که به دانش آموزانی که به درستی به سؤالات پاسخ دادند جوایزی اهداء شد.