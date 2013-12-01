قول مدیرکل ورزش و جوانان فارس برای رفع مشکل مالی بیلیارد استان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کمانه در دیدار با رئیس هیدت بولینگ و بیلیارد استان فارس با بیان مطلب فوق افزود: حرکتی که بیلیارد فارس آغاز کرده برای ورزش فارس جای خوشبینی و رضایت کامل برقرار کرده و نگاه مسئولین هیات به فراتر از کسب عناوین کشوری متوجه شود چرا که در فارس استعدادهای خوبی از گذشته وجود داشته و استمرار کشف استعدادها می تواند وضعیت را از آنچه هست بهتر نماید.

وی افزود: در اداره کل هم به هیئتهای فعال و پیگیر اهمیت خاصی داده می شود و از حرکتها و برنامه های آموزشی استقبال خواهد شد. باید با برنامه ریزی مناسب این رشته را در در سطح مدارس و نوجوانان توسعه بخشید و پشتوانه های بیشتری را پرورش داد تا این جایگاه همچنان برای فارس باقی بماند.

کمانه قول داد که مشکلات مالی پیش روی هیات بیلیارد فارس بزودی بر طرف شود.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد فارس هم با بیان اینکه بیلیارد فارس فراتر از انتظار و بضاعت خود ظاهر شده، گفت: در حال حاضر سه عنوان از چهار عنوان قهرمانی و رنکینگ بیلیارد کشور در اختیار فارس است بگونه ای که این استان حرف اول بیلیارد کشور را می زند.

سید کمال پاک فطرت در این دیدار گفت: هم اکنون محمد علی پردل و مهدی راسخی دو قهرمان بیلیارد فارس در مسابقات آسیائی که در کشور امارات برگزار می شود با پیراهن تیم ملی به رقابت می پرازند و این برای ما یک افتخار محسوب می شود. کسب مقام قهرمانی در دو رشته ایت بال و اسنوکر بانوان در مسابقات اخیر برگزار شده حاکی از این است که ورزشکاران ما با همه وجود به تمرینات و آماده سازی خود ادامه داده و شایسته توجه بیشتری از سوی دست اندرکاران این رشته و ورزش استان هستند.

وی با بر شمردن مشکلات و کمبودهای موجود گفت: هر آنچه را می توانستیم در جهت حمایت و مهیا ساختن آنان جهت حضور شایسته در مسابقات هزینه کرده و تا یک سال قبل برای کسب افتخارات به پرداخت پاداش و کمک هزینه ایاب و ذهاب مبادرت ورزیدیم اما اکنون با مشکل و کمبود شدید مالی مواجه شده و حتی از هزینه رفت و برگشت به رقابتها هم عاجز مانده ایم که این موضوع موجب شرمندگی هیات در مقابل این افتخار آفرینان می شود.

پاک فطرت افزود: متاسفانه حتی فدراسیون هم در طول دو سال و اخیری که مسئولیت پذیرفتیم یک ریال هم به هیات کمک نکرده که این موضوع با توجه به جایگاه ویژه فارس در بیلیارد کشور جای سوال دارد و این روند موجب بی انگیزگی را در بین بچه های کم توقع فارس ایجاد می کند.

رئیس هیئت بیلیارد استان گفت: بچه های بیلیارد فارس با علاقه شخصی خود به مسابقات رفته و علیرغم همه کم لطفی و بی مهری ها با کسب عناوین قهرمانی بر می گردند و این نمی تواند شایسته استان ما باشد و این انتظار هست که اداره کل ورزش و جوانان نسبت به این افتخار آفرینان ورزش فارس نگاه ویژه ای داشته باشد.

پاک فطرت در خاتمه گفت: فارس در رشته ایت بال آقایان و بانوان قهرمان مطلق کشور بوده و بقیه استانها با فاصله زیاد پشت سر ما هستند اما بدلیل همین مشکلات مالی قادر به میزبانی مسابقات نیستیم که این موضوع هم جای سوال زیادی برای بیلیارد بازان فارس بوجود آورده و برای حضور در سایر استانها همیشه هزینه های ایاب و ذهاب و ورودی مسایقات بر جای می ماند.