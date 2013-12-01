هزینه راهسازی در کهگیلویه و بویراحمد سه برابر متوسط کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح یکشنبه در بازدید از محور در دست احداث یاسوج به سی سخت افزود: کوهستانی و صعب العبور بودن این استان موجب شده راهسازی بسیار سخت و پرهزینه باشد.

وی با بیان اینکه 80 درصد مساحت این استان کوهستانی است، بیان داشت: ارتفاعات بلند و شیب دار، گردنه های سخت و پیچهای تند، هزینه راهسازی در آن را بسیار زیاد کرده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: احداث و تعمیر راههای اصلی، فرعی، روستایی و ایل راهها هم هزینه بردار است و این درحالی است که تامین اعتبار پروژه ها نیز با مشکل مواجه بوده و این موجب تاخیر در اجرای پروژه می شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیای این استان و قفرار گرفتن به عنوان کریدور جنوب به مرکز و شرق به غرب کشور گفت: به رغم این ظرفیت عظیم، این استان فاقد شبکه آزاد راه و راه آهن است.

خادمی، کمبود منابع اعتباری، عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه راهها و راه آهن در این استان به دلیل سختی شرایط کار، هزینه بالاو .. را از موانع و مشکلات این بخش عنوان کرد.