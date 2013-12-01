  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

خادمی مطرح کرد:

هزینه راهسازی در کهگیلویه و بویراحمد سه برابر متوسط کشوری است

هزینه راهسازی در کهگیلویه و بویراحمد سه برابر متوسط کشوری است

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هزینه راهسازی در این استان سه برابر بیشتر از متوسط کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح یکشنبه در بازدید از محور در دست احداث یاسوج به سی سخت افزود: کوهستانی و صعب العبور بودن این استان موجب شده راهسازی بسیار سخت و پرهزینه باشد.

وی با بیان اینکه 80 درصد مساحت این استان کوهستانی است، بیان داشت: ارتفاعات بلند و شیب دار، گردنه های سخت و پیچهای تند، هزینه راهسازی در آن را بسیار زیاد کرده است.

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: احداث و تعمیر راههای اصلی، فرعی، روستایی و ایل راهها هم هزینه بردار است و این درحالی است که تامین اعتبار پروژه ها نیز با مشکل مواجه بوده و این موجب تاخیر در اجرای پروژه می شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیای این استان و قفرار گرفتن به عنوان کریدور جنوب به مرکز و شرق به غرب کشور گفت: به رغم این ظرفیت عظیم، این استان فاقد شبکه آزاد راه و راه آهن است.

خادمی، کمبود منابع اعتباری، عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه راهها و راه آهن در این استان به دلیل سختی شرایط کار، هزینه بالاو .. را از موانع و مشکلات این بخش عنوان کرد.

کد مطلب 2186393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها