نخستین نرم افزار بومی حاکمیت امنیت اطلاعات رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرم افزار حاکمیت امنیت سازمانی نخستین نرم افزار بومی است که توسط متخصصان ایرانی و بر پایه سوابق و تجارب شرکتهای بزرگ ایرانی و با نگاه به ابزارها و روش‌های پیشرفته در سطح بین‌المللی طراحی شده و قابليت‌هايي از جمله حاکمیت امنیت اطلاعات در سطح سازمان، مدیریت استقرار و نگهداری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) براساس ISO/IEC 27001، مدیریت آسیب‌پذیری‌های فنی و فرآیندی دارایی‌های اطلاعاتی، پایش و مشاوره مخاطرات با ذینفعان سازمانی، مدیریت انطباق با قوانین و مدیریت حوادث امنیت اطلاعات در سطح سازمان‌هاي بزرگ را دارد.

فرید بهبهانی تولید کننده این نرم افزار در مراسم رونمایی از این محصول، با بیان اینکه طبق آخرین دستورالعمل قانونی، استفاده از محصولات امنیتی خارجی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و دستگاه‌ها ملزم به استفاده از محصولات بومی تایید شده هستند، اظهار داشت: هم‌اکنون 4 هزار دستگاه اجرایی در کشور مخاطب محصولات امنیتی هستند و برغم اینکه دستگاه‌های اجرایی ملزم بودند تا پایان سال دوم برنامه پنجم، نظام مدیریت امنیت اطلاعات را پیاده‌سازی کنند، اما اغلب دستگاه‌ها هنوز اقدام جدی‌ در این زمینه انجام نداده‌اند.

وی بر لزوم استفاده از نرم افزارهای امنیتی تولید داخل در جهت کاهش مخاطرات و آسیب پذیری های فنی سازمانها تاکید کرد و گفت: نرم‌افزارهای امنیتی تولید داخل، پس از بررسی فنی در آزمایشگاه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران از این سازمان تاییدیه دریافت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت اینفوامن تولید کننده نرم افزار اینفورا، هدف از تولید این نرم افزار را شناسایی و مدیریت خودکار آسیب پذیریهای سیستمی و تحت وب عنوان کرد و گفت: آفت مدیریت مخاطرات فناوری اطلاعات، پروژه‌ای و سالانه بودن است که ابزار امنیت اطلاعات سازمانی تولید داخل، با مستمر کردن فرایند مدیریت مخاطرات، این ضرورت را از یک پروژه سالانه به داشبورد روزانه سازمان تبدیل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مخاطرات فناوری اطلاعات همواره دغدغه مهم مدیران سازمانی بوده، خاطرنشان کرد: این دغدغه اکنون از مدیریت مخاطرات گذر کرده و به مفهوم جامع حاکمیت، امنیت و انطباق تکامل یافته است.

به گفته وی محصول امنیتی اینفورا با الزامات قانونی ملی از جمله قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مطابقت دارد و امکان بررسی انطباق فعالیت‌های سازمانی را با قوانین IT را فراهم می‌کند.

بهبهانی با بیان اینکه نظام مدیریت امنیت اطلاعات کشور نیازمند سطح بندی و ارزیابی از میان محصولات تولیدی است گفت: محصولات مشابه خارجی این نرم افزار، به 3 برابر قیمت این نرم افزار داخلی در بازار کشور به فروش می رود.

مدیرعامل اینفوامن مشتریان نرم افزار بومی حاکمیت امنیت را بانکها، سازمانهای مالی و اداری و شرکتهای مرتبط با صنایع حساس کشور برشمرد و گفت: این نرم افزار برای جلوگیری از تهدید و آسیب پذیری های شبکه های سازمانهای حاکمیتی و نهادهای عمومی و نیز بخش خصوصی به کار گرفته می شود.