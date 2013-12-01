مجلس همواره در خط امام و رهبری حرکت کرده است

محمد رزم در گفتگو با خبرنگار مهر، دهم آذر سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس را گرامی داشت و گفت: مجلس به عنوان دستگاه قانون گذار در کشورمان از جایگاه رفیعی برخوردار است تا آنجا که حضرت امام (ره) فرموده اند مجلس در راس همه امور است.

وی افزود: همه افراد جامعه موظف به رعایت شان مجلس هستند چرا که نمایندگان حاضر در آن منتخبین و موکلین مردم هستند و از طرف آن ها به وضع قانون می پردازند.

رزم با بیان اینکه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین دو وظیفه اصلی مجلس را تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: انجام صحیح این دو وظیفه بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع و شرایطی فراهم می کند تا افراد جامعه مطابق قانون حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که قانون به درستی وضع و در جامعه اجرا شود شاهد بی نظمی و هرج و مرج نبوده و می توان به اصلاح بسیاری از امور هم امیدوار بود.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه نمایندگان به چیزی جز پیشرفت کشور فکر نمی کنند، خاطرنشان کرد: داشتن تعامل با دو قوه دیگر و همدلی و همفکری با مسئولین و دستگاه های اجرایی زمینه تحقق این مهم را فراهم می آورد.

رزم همچنین با اشاره به تعامل مناسبی که هم اکنون میان دولت و مجلس برقرار است، اظهار داشت: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مجلس بنای همکاری با این دولت را گذاشت که خوشبختانه ثمرات آن نیز در جامعه مشخص و هویداست.

وی تصریح کرد: رای بالای نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی در جلسات رای اعتماد دلیل خوبی بر این مدعاست و نمایندگان ثابت کرده اند که منافع عمومی و ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح می دهند.