تخت جمشید میزبان رالی خاورمیانه

دبیر هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین تصمیمات جهت برگزاری مسابقات رالی خاورمیانه در شیراز، گفت: طبق توافقات انجام شده این مسابقات به طور حتم در اردیبهشت ماه سال آینده در شیراز برگزار خواهد شد.

عبد الکریم یگانه با بیان اینکه مسیر این مسابقه از جانب ما پیشنهاد داده شده، یادآور شد: اولویت اول مسیر برای برگزاری این مسابقات عبور از آثار مذهبی، تاریخی و فرهنگی شیراز و اطراف آن است.

وی تاکید کرد: مسیری را که به کنفدراسیون اتومبیلرانی آسیا پیشنهاد داده ایم عبور از مقابل حرم مطهر شاهچراغ(ع) حافظیه، سعدی در شهر شیراز و سپس تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد است.

دبیر هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی فارس با بیان اینکه وزارت کشور جهت آماده سازی مسیرها وارد بحث خواهد شد، گفت: برخی از مسیرهای شهری باید آماده سازی شود که در این میان با شروع فعالیت های وزارت کشور در این راستا به طور حتم مسیرهای اماکن تاریخی و مذهبی در خصوص برگزاری این مسابقات آماده سازی خواهد شد.

یگانه افزود: در مرحله اول مهم تایید کنفدراسیون آسیا برای مسیرهای پیشنهادی است که با توجه به تاکید این فدراسیون در برگزاری این مسابقات در شهر شیراز به طور حتم مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی در خصوص کشور های شرکت کننده در این مسابقات نیز، گفت: عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، سوریه، لبنان، اردن و... در این دوره شرکت می کنند.

دبیر هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی فارس با اشاره به حضور تیم رالی فارس در این مسابقات نیز گفت: به طور حتم شیراز به عنوان میزبان این مسابقات، تیمی را به عنوان تیم جمهوری اسلامی ایران برای این مسابقات آماده خواهد کرد.

مرحله اول تست گیری این مسابقات اردیبهشت ماه سال آینده در شیراز برگزار خواهد شد.