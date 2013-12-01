خوزستان در زمینه برگزاری مانور زلزله دارای رتبه برتر کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان فلاحی صبح یکشنبه در مانور سراسری زلزله که در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی فدک اهواز برگزار شد، گفت: برگزاری مانور زلزله با هدف ایجاد آمادگی برای دانش آموزان برگزار می شود و خوزستان یکی از استانهای موفق در امر برگزاری این مانورهاست.



وی افزود: ما به دانش آموزان تمام آن چیزهایی که ضرورت دارد را آموزش می دهیم تا با آمادگی کامل با واقعه زلزله برخورد کنند و این آموزش ها را به نحو احسن به خانواده خود و دیگران انتقال دهند و در حقیقت یک امر انتقال آموزشی به نحو احسن صورت بگیرد.



یکی از اهداف اصلی ما تأمین و تضمین سلامتی دانش آموزان است و در این رابطه برنامه های مختلفی را اجرا می نماییم و به خانواده ها توصیه می کنیم که در جهت یادگیری و آموزش فرزندان خود در ارتباط با موضوعات خاص اجتماعی همگام با آموزش و پرورش تلاش کنند.







