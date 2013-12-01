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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۸

فلاحی:

خوزستان در زمینه برگزاری مانور زلزله دارای رتبه برتر کشوری است

خوزستان در زمینه برگزاری مانور زلزله دارای رتبه برتر کشوری است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان از رتبه برتر استان خوزستان در زمینه برگزاری مانور زلزله و ایمنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان فلاحی صبح یکشنبه در مانور سراسری زلزله که در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی فدک اهواز برگزار شد، گفت: برگزاری مانور زلزله با هدف ایجاد آمادگی برای دانش آموزان برگزار می شود و خوزستان یکی از استانهای موفق در امر برگزاری این مانورهاست.

وی افزود: ما به دانش آموزان تمام آن چیزهایی که ضرورت دارد را آموزش می دهیم تا با آمادگی کامل با واقعه زلزله برخورد کنند و این آموزش ها را به نحو احسن به خانواده خود و دیگران انتقال دهند و در حقیقت یک امر انتقال آموزشی به نحو احسن صورت بگیرد.

یکی از اهداف اصلی ما تأمین و تضمین سلامتی دانش آموزان است و در این رابطه برنامه های مختلفی را اجرا می نماییم و به خانواده ها توصیه می کنیم که در جهت یادگیری و آموزش فرزندان خود در ارتباط با موضوعات خاص اجتماعی همگام با آموزش و پرورش تلاش کنند.



 

کد مطلب 2186403

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