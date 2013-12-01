حمایت از تولید آثار فاخر اصلی ترین رسالت حوزه هنری است

به گزارش خبرگزاری مهر، با اشاره به نقش آثار فاخر هنری در ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه، افزود: در این راستا حوزه هنری حمایت از تولید آثار فاخر و ارزشمند هنری را در دستور کار خود قرار داده است

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان با بیان اینکه حوزه هنری فعالیت های سینمایی خود را در قالب واحد هنرهای تصویری سازماندهی کرده است، افزود: ایجاد گروه های فیلم سازی، تشکیل شورای فیلم و فیلمنامه، جمع آوری طرح ها و بررسی آنها در جهت تولیدآثار و حمایت از نیروهای مستعد و ارائه مشاوره به آنان تا کنون برخی از اقدامات این واحد بوده است.

سیفی همچنین برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش در جهت تولید آثار فاخر و ارزشمند با استفاده از اساتید مطرح کشوری را نیز از دیگر برنامه های این واحد در استان برشمرد و افزود: شرکت در جشنواره های داخلی و خارجی، برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم و تولید انیمیشن از مهمترین برنامه های این واحد در راستای رسیدن به یک سینمای ارزشمند بوده است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان اکران، نقد و بررسی فیلم های کوتاه و برگزاری کارگاه های کارگردانی توسط اساتید برجسته کشوری را نیز از دییگ فعالیت های واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان عنوان کرد و گفت: این کارگاه ها با هدف محور قرار دادن تولید 10 اثر کوتاه سینمایی با بهره گیری از کارگردان برجسته سینمای ایران و ایجاد بستری مناسب برای هنرمندان مستعد این استان که بتوانند اولین گام های خود را در این زمینه با راهنمایی های بزرگان سینمای کشور بردارند، برگزار شد.

برگزاری مانور زلزله در 100 مدرسه در زنجانرود

پانزدهمین مانور زلزله و ایمنی در 100 آموزشگاه زنجانرود برگزارشد این مانور با حضور گسترده دانش آموزان و با هدف ترویج فرهنگ آمادگی در مواجهه با حوادث طبیعی ، افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در برابر زلزله ، ایجاد هماهنگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع در برابر زلزله برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش زنجانرود افزایش سطح آگاهی دانش‏‌آموزان در زمینه زلزله ، ایجاد و گسترش فرهنگ ایمنی در سطح مدارس و جامعه را از مهم‏ترین اهداف برگزاری مانور زلزله در مدارس زنجانرود دانست.

احمدی هدف از مانور زلزله و ایمنی مدارس را ارتقا و افزایش آگاهی دانش آموزان، انتقال آموزش از دانش آموزان به خانواده ها، نحوه پناه گیری صحیح و نحوه خروج اصولی از اماكن دانست.

طرح هاي نوين ورزشي در زنجان افتتاح شد

در راستاي اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص تحصيل ، تهذيب و ورزش طرح هاي نوين ورزشي در زنجان افتتاح شد.

در اين مراسم طرح هاي شش گانه شامل حركات پايه براي اول ابتدايي ، ژيمناستيك براي پايه دوم ابتدايي ، شنا براي پايه سوم ابتدايي ، طناورز براي چهارم ابتدايي ، تنيس روي ميز براي پنجم ابتدايي و دوميداني براي ششم ابتدايي بصورت همزمان در كليه مدارس ابتدايي ناحيه يك افتتاح گرديد.



این طرحها برای مقاطع ابتدایی در کلیه مدارس ناحیه یک زنجان افتتاح شده است.