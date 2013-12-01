به مناسبت روز جهانی ربان قرمز/ ایدز و هشدارهایی که جامعه به آنها توجه نمی کند

اول دسامبر، مصادف با 10 آذر روز جهانی ایدز نامگذاری شده است. این بیماری برای اولین بار در آمریکا شناخته شد و بعد ها پس از بررسی های مختلف محققان نام ایدز را برای آن انتخاب کردند.

در ایران نیز 10 الی 16 آذر به عنون هفته اطلاع رسانی این بیماری نامگذاری شده است. بیماری مضمنی که علی رغم پیشرفت های فراوان دنیا در عرصه پزشکی هنوز درمان قطعی برای آن یافت نشده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: در حال حاضر در استان گلستان 184 مورد بیمار آلوده به ایدز وجود دارد که از این بین 62 درصد مبتلایان از طریق اعتیاد تزریقی است که بیشتر این افراد نیز رفتارهای پر خطر جنسی را تجربه کرده اند.

تقی ریاحی گفت: همچنین در حال حاضر حدود دو و هفت دهم درصد از این مبتلایان از طریق رفتارهای پر خطر جنسی، سه و هشت دهم درصد از طریق مبتلا شدن کودک از مادر آلوده ،یک و شش دهم درصد از طریق فراورده های خونی و مکان های آلوده و 10و نه دهم درصد نیز روش های آلودگی به این ویروس نا مشخص است.

وی افزود:به نظر می رسد بیشتر افرادی که به طور نامشخص مبتلا به این ویروس می شوند معمولا از طریق رفتارهای پر خطر جنسی است و با این اوضاع می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر شایع ترین روش ابتلا به ویروس اچ ای وی در استان است.

شایع ترین روش انتقال ایدز رفتارهای جنسی است

ریاحی با بیان اینکه آنچه که اکنون مهم است ،روند ابتلا به این بیماری در نظام بهداشتی است و بیان داشت: در سال 82آلودگی از طریق رفتارهای پر خطر جنسی هشت تا نه درصد افراد جامعه را تشکیل می داد ولی در حال حاضر با توجه به آسیب های اجتماعی و فرهنگی ابتلا به این ویروس از این روش بیشتر شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه جامعه و افراد و مخصوصا سبک زندگی افراد جامعه در کشور به سمتی کشیده می شود که بیشترین آمار ابلا به این ویروس از این طریق است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اقداماتی که در این زمینه در استان انجام شده است ،خاطرنشان کرد: در حال حاضر 14مرکز در استان در این زمینه ،دو مرکز آسیب پذیر برای زنان، شش مرکز آموزش و مراقبت های گذری برای زنان پر خطر ،راه اندازی مراکز تست اچ ای وی و همچنین بازدید های گذری از زندان های استان از جمله کارهایی است که برای بیماران مبتلا به این ویروس در استان شده است.

نحوه انتقال ایدز به گونه است که باعث شده در جامعه ذهنیت مفنی نسبت به بیماران مبتلا به ایدز وجود داشته باشد به همین دلیل برخی از این بیماران علاوه بر بیماری از مشکلات روحی نیز رنج می برند.

کارشناس و روانشناس مسائل اجتماعی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: از نظر روانشناسی ابتلا به هر بیماری واکنش های رفتاری خاص خود را دارد به طوری که روی نوع و رفتار و سازگاری فرد با جامعه تاثیر می گذارد و شکل زندگی عادی فرق با زمانی که به این بیماری مبتلا نبوده فرق می کند.

بهرام بختیاری سعید در ادامه ابراز داشت: فرد زمانی که مبتلا به این بیماری می شود نوعی موضع گیری روانی پیدا می کند و هر چه زمان بیماری طولانی تر می شود و چون می داند برای این بیماری درمانی وجود ندارد به طور طبیعی واکنش های خاصی را از خود نشان می دهد و زندگی را اتمام شده می داند.

وی افزود: همچنین به دلیل اینکه برخورد افراد جامعه و بخصوص خانواده نیز با این فرد تغییر می کند این امر باعث می شود تا روند زندگیش از آرامش خارج شده و همچنین به فکر خودکشی یا انتقام بیفتد و یا اینکه دچار افسردگی مزمن و یا همان انزوا شود.

بختیاری سعید عنوان داشت: لازم است که نوع برخورد اطرافیان با این فرد به گونه ای باشد که فرد احساس نکند از جامعه طرد شده است و اطرافیان هر چه به انکار واقعیت و دلخوشی دادن به این فرد اصرار داشته باشند باعث می شوند تا فرد بیشتر از بین برود در عین حالی که باید به فرد کمک کنیم تا واقعیت را بپذیرد و با او همان رفتارهای عادی را داشته باشند و با او مثل یک آدم خاص رفتار نکنند.

با آموزش می توان کمک کرد تا بیماران به زندگی عادی خود بر گردند

روانشناس مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه باید به بیمار کمک کرد تا بتواند تعادل روانی خود را در این مواقع حفظ کند، اظهار داشت: باید برای بیمار رفتارها و هیجانات منفی ایجاد نکرد و به او بفهمانیم که در این زمینه برخوردی منطقی داشته باشد و همچنین خودکشی یا انزوای کامل به او هیچ کمکی نمی کند چرا که منجر می شود زودتر به سمت مرگ پیش رود.

وی با بیان اینکه مهمترین مسئوله در این بیماری آموزش است ، یادآور شد: جامعه و افرادی که در این حوزه مسئول هستند باید بتوانند آموزش های لازم را به این افراد بدهند تا به این وسیله ابیمار بتواند به زندگی عادی خود با رعایت نکات مناسب ادامه دهد.

بختیاری سعید اضافه کرد: باید بیمار رفتارهای مناسبی را که بهبودی او کمک می کند را بشناسد و خود را از دست رفته تلقی نکند و تا زمانی که زنده است و به زندگی ادامه می دهد ،افسردگی یا رفتارب نامناسب پیدا نکند.

وی یکی از راه های ابتلا به این بیماری را رفتارهای پر خطر جنسی دانست و تاکید کرد:هر چه سطح آگاهی افراد در این زیمنه بالاتر برود می توان بهتر از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد و با توجه به اینکه جامعه ما به سمتی کشیده می شود که فرهنگ های دیگر کشورها بر آن اثر گذاشته شیوع این بیماری از این راه بیشتر است.

بهرام بختیاری سعید ایمان و اعتقادات مذهبی یکی از راه های اصلی پیشگیری از این بیماری دانست و تصریح داشت: هرچه ایمان و اعتقادات مذهبی افرا جامعه بالاتر رود این بیماری از راه های پر خطری همچون رفتارهای جنسی کمتر می شود و در این زمینه به دلیل اینکه بیشترین افرادی که آسیب می بینند جوانان و بخصوص زنان هستند باید مسئولین امر سعی برنامه های مناسبی را برای جوانان در زمینه های دینی و اعتقادی در نظر بگیرند.

کارشناس و روانشناس مسائل اجتماعی اضافه کرد: همچنین برخی از مشکلات که باعث شده تا جوانان به سمت ازدواج نروند از جمله بدحجابی و رفتارهای کنترل نشده بین دختران و پسران ،مشکلات اقتصادی که باعث تاخیر در ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج شده است و همچنین ورود فرهنگ های غربی به خانه های ما باعث شده تا این گونه رفتارها گسترش پیدا کند.

وی افزود: مسئولین باید سعی کنند سطح آگاهی افراد جامعه را به این بیماری بالاتر ببرند چرا که روز به روز بر افزایش مبتلایان به این ویروس بیشتر می شود.

تنها راه شناسایی ایدز آزمایش است

در ادامه یک متخصص بیماریهای عفونی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه ابراز داشت : ویروس اچ ای وی به معنی “ویروس نقص ایمنی انسان که می‌تواند به سرعت تکثیر و پخش شود اما برای زندگی نیاز به موجود زندة دیگری دارد.

دکتر سامان ترابی گفت: وقتی ویروس، سلولی را در بدن آلوده کند شروع به تکثیر در داخل آن سلول می‌کند که در نهایت منجر به آسیب آن سلول می‌شود و به مرور آن را از بین می برد و سیستم ایمنیی بدن را که تشکیل شده است از گروهی ازسلولها و ارگانها است که بدن را در برابر ویروسها و عفونتها محفاظت می‌کنند به مرور از بین میبرد.

وی افزود:افراد می‌توانند توسط فرد دیگری که مبتلا به این ویروس هستند آلوده شوند و فرد دیگر هم می‌تواند افرادی دیگر را آلوده کند و به این وسیله است که این ویروس به سرعت در بین افراد جامعه گسترش پیدا می کند.

متخصص بیماریهای عفونی تنها راه تشخیص این بیماری را انجام آزمایش خون در آزمایشگاه دانست و تاکید کرد: شما ممکن است که HIV در بدن خود داشته باشید ولی از نظر سلامتی کاملاً سالم به نظر برسید و از زمان ورود ویروس به بدن انسان تا زمانی که شواهد آزمایشگاهی ظاهر شود،‌ ممکن است فاصله زمانی بین دو هفته تا شش ماه طول بکشد و در این دوران شخص٬ آلوده بوده و می تواند دیگران را نیز آلوده کنند، ولی ممکن است هیچ یک ازعلایم بالینی و آزمایشگاهی متداول را در خود بروز ندهد.

وی با اشاره به علائم تشخیص این بیماری بیان داشت: فردی که به این بیماری مبتلا شده است در حدود ۲ الی ۳ هفته بعد از ابتلا به ویروس اچ آی وی بیمار دچار بیماری شبیه به آنفولازا می شود که این بیماری معمولا تا ۲ هفته طول می کشد و بیشتر علائم این بیماری شبیه سرما خوردگی معمولی است بنابراین پزشکان قادر به تشخیص آن نیستند .

ترابی ادامه داد: شایع ترین علائم این بیماری از جمله تب ٫ خستگی ٫ سفید شدن کناره های زبان ٫ بزرگ شدن غدد لنفاوی (زیر گردن) ٫ جوش های سرخکی و آفت دهان است.

فردی که به این بیماری مبتلا شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی که متوجه شدم به این بیماری مبتلا شدم ساعت ها و روزها گریه می کردم و باورم نمیشد که زندگیم در روز ها و ماه ها آینده به آخر می رسد و اولین فکری که به ذهنم خطور کرد انتقام بود.

وی اظهار داشت: شوهرم وقتی این موضوع را فهمید و دانست که مقصر مبتلا شدن به این بیماری به من خودش است از خانه رفت و تا الان هم نیز بر نگشته است و من هم میلی ندارم تا او را ببینم چرا که او زندگی من را به تباهی کشاند.

ترس از آبرو باعث شد تا بیماری را مخفی کنم

خانم (م-ر) راه انتقال به این بیماری را از راه ارتباط جنسی دانست و بیان داشت: شوهر من اعتیاد داشت و بعدها که فهمیدم آلوده به این بیماری شدم با آزمایشی که شوهرم نیز انجام داد متوجه شدم وی از راه سرنگ آلوده از یک معتاد دیگر به این بیماری مبتلا شده است.

وی افزود: وقتی متوجه این موضوع شدم خیلی ناراحت شدم و روزها و هفته خود را در خانه حبس کرده بودم و با هیچ کسی حرف نمی زدم و سعی کردم تا هر طوری شده است این بیماری را از دیگران مخفی کنم و هنوز هم بسیاری از افرادی که در اطرافم هستند اطلاعی ندارند که من به این بیماری مبتلا هستم.

این فرد ادامه داد: وقتی دیگر افرادی که به این ویروس مبتلا هستند در مورد نوع رفتارهای دیگران با خودشان برایم تعریف می کردند پشیمان می شدم تا حتی این موضوع را به نزدیکترین افراد خانواده ام بگویم.

وی تصریح داشت: متاسفانه این بیماری برای افراد جامعه نوعی ترس برای آنان ایجاد می کند که باعث می شود بیمار به انزوا کشیده شود و این عمل باعث می شود تا بسیاری از افراد بیماری خود را پنهان کنند و حتی تا زمانی که فوت می کنند کسی از بیماری آنها اطلاع ندارد.

در ادامه نیز متخصص بیماری های عفونی به خبرنگار مهر گفت: این ویروس به محض ورود به بدن فرد را آلوده می کند و تنها راه شناسایی آن آزمایش است.

دکتر بهناز خدابخشی افزود: در ابتدا این بیماری ممکن است علائمی نداشته باشد و حتی توسط آزمایش هم نشان داده نشود.

افراد مشکوک حتما آزمایش بدهند

وی ادامه داد: افرادی که رفتارهای پرخطر دارند باید حتما توسط آزمایش سلامت خود را مورد بررسی قرار دهند و به همین منظور حتما باید توسط مرکز بهداشت خیابان شهدا اقدام شود.

وی تاکید کرد: هیچ وقت برای آزمایش توسط اهدا خون اقدام نشود زیرا این بیمار در ابتدا ممکن است شناخته نشود و همین امر مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

دکتر خدابخشی بیان کرد: در مراکز بهداشت می توان بدون نام و یا نام غیرواقعی و حتی به صورت رایگان این آزمایش را انجام داد.

این متخصص به مهر گفت: رفتارهای عادی افراد جامعه مانند دست دادن، غذا خوردن، بغل کردن یا حتی روبوسی مشکلی ایجاد نمی کند.

وی متذکر شد: ایدز همانند سایر بیماری های مضمن مانند دیابت درمان قطعی ندارد و فرد باید تا آخر عمر خود مراقبت لازم را داشته و دارو مصرف کند.

خدابخشی تصریح کرد: در حال حاضر اکثر داروهای مورد نیاز افراد در کشور موجود است اما برخی داروهای جدید به دلیل مشکلات کشور در دسترس نیست که مشکلی هم برای بیماران ایجاد نمی کند.