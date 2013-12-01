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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

نخعی:

فرود اضطراری پرواز در فرودگاه کرمان به دلیل بدحالی یک مسافر

فرود اضطراری پرواز در فرودگاه کرمان به دلیل بدحالی یک مسافر

کرمان - خبرگزاری مهر: مديركل فرودگاه هاي استان کرمان از فرود اضطراری پرواز بانکوک به تهران در اثر وضعیت جسمانی وخیم یکی از مسافران خبر داد.

محمد نخعي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام وضعیت بد جسمانی یکی از مسافران پرواز شماره 050 شركت هواپيمائي ماهان از نوع ايرباس 310، خلبان درخواست فرود اضطراری در فرودگاه کرمان را کرد.

وی گفت: این هواپیما راس ساعت یک و هفت دقیقه بامداد یکشنبه در فرودگاه کرمان فرود اضطراری داشت.

نخعی وضعیت کنونی فرد بیمار را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این جوان 22 ساله پس از فرود اضطراری هواپیما به بیمارستان افضلی پور منتقل شد.

مدیر کل فرودگاه های استان کرمان اذعان داشت: این پرواز در ساعت دو و 36 دقیقه بامداد یکشنبه به سمت فرودگاه حضرت امام خمینی( ره) انجام شد.

وی اذعان داشت: این پرواز با 158 مسافر از سمت بانوک به تهران انجام شد.

کد مطلب 2186413

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