فرود اضطراری پرواز در فرودگاه کرمان به دلیل بدحالی یک مسافر

محمد نخعي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام وضعیت بد جسمانی یکی از مسافران پرواز شماره 050 شركت هواپيمائي ماهان از نوع ايرباس 310، خلبان درخواست فرود اضطراری در فرودگاه کرمان را کرد.
وی گفت: این هواپیما راس ساعت یک و هفت دقیقه بامداد یکشنبه در فرودگاه کرمان فرود اضطراری داشت.
نخعی وضعیت کنونی فرد بیمار را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این جوان 22 ساله پس از فرود اضطراری هواپیما به بیمارستان افضلی پور منتقل شد.
مدیر کل فرودگاه های استان کرمان اذعان داشت: این پرواز در ساعت دو و 36 دقیقه بامداد یکشنبه به سمت فرودگاه حضرت امام خمینی( ره) انجام شد.
وی اذعان داشت: این پرواز با 158 مسافر از سمت بانوک به تهران انجام شد.
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