دبیران 2 ستاد فناوری معرفی شدند

طي حكمي از سوي دكتر ستاری معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور، دكتر منوچهر منطقی به ‌عنوان دبير ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی منصوب شد.

منوچهر منطقی مدیرعاملی ایران‌خودرو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع را در کارنامه کاری خود دارد.

معاون علمی همچنین با صدور حكمی دكتر یداله سبوحی به سمت دبيری ستاد بهینه ‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست منصوب کرد.

یداله سبوحی دارای دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی است و با رتبه استادی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و در دانشکده مهندسی انرژی مشغول به تدریس است.

وی همچنین رئیس پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف، تالیف چندین کتاب در این حوزه و چند مقاله علمی و پژوهشی و ارایه شده در سمینارها و کنگره‌های ملی و بین‌المللی را در کارنامه علمی و کاری خود دارد.