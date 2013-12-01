دبیران 2 ستاد فناوری معرفی شدند

طي حكمي از سوي دكتر ستاری معاون علمي و فناوري رئيسجمهور، دكتر منوچهر منطقی به عنوان دبير ستاد توسعه فناوري و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی منصوب شد.
منوچهر منطقی مدیرعاملی ایرانخودرو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع را در کارنامه کاری خود دارد.
معاون علمی همچنین با صدور حكمی دكتر یداله سبوحی به سمت دبيری ستاد بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست منصوب کرد.
یداله سبوحی دارای دکتری مهندسی سیستمهای انرژی است و با رتبه استادی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و در دانشکده مهندسی انرژی مشغول به تدریس است.
وی همچنین رئیس پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف، تالیف چندین کتاب در این حوزه و چند مقاله علمی و پژوهشی و ارایه شده در سمینارها و کنگرههای ملی و بینالمللی را در کارنامه علمی و کاری خود دارد.
