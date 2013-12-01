نرم افزار "آغاز در نهایت" عرضه شد

اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نرم افزار آغاز در نهایت شامل مجموعه آثار حجت الاسلام استاد علی صفایی حائری می‌شود.

وی گفت: موضوع اثر این نرم افزار علوم و معارف اسلامی است و بر روی سیستم عامل‌های ویندوز xp، و بالاتر قابل نصب است.

مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور بیان کرد: این نرم افزار حاوی متن کامل 48 عنوان کتاب در 54 جلد از آثار استاد علی صفایی است.

وی گفت: این نرم افزار در قالب 11 موضوع از جمله موضوعات تربیتی، قرآنی، اجتماعی و حکومتی، اخلاقی، حوزوی، روش نقد، امامت و ولایت، موضوعات تحلیلی و اسلامی، احادیث و ادعیه و تاریخ معاصر ایران مطالب ارزشمندی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

پوست چیان بیان کرد: این نرم افزار در موضوع اجتماعی به مسائلی از قبیل «از شکل گیری معرفت دینی تا جامعه و حکومت دینی»، در موضوع اخلاقی به مسائلی از قبیل «نظام اخلاقی و اصل ترکیب و تبدیل بدیها»، در بخش حوزوی به مسائلی از قبیل «ادبیات و معیار نقد ادبیات و ادبیات داستانی» و در بخش روش نقد به مسائلی از قبیل«معیارهای نقد در مکتب ها، آرمان ها، اهداف و عرفان و ادبیات» پرداخته است.

وی ادامه داد: این نرم افزار در بخش امامت و ولایت به مسائلی از قبیل «غدیر، انتظار و مهدویت و عاشورا»، در موضوع تحیلی و اسلامی به مسائلی از قبیل «فقر، انفاق، معاد، حج، روابط زن و مرد، ازدواج، حجاب، سلوک و حرکت»، در موضوع احادیث و ادعیه به مسائلی از قبیل «احادیث امام حسین(ع)، حضرت زهرا(س)، دعاهای روزانه حضرت زهرا(س)، دعای مکارم الاخلاق و دعای ابوحمزه ثمالی» و در موضوع تاریخ معاصر ایران به مسائلی از قبیل «از مشروطه تا انقلاب سفید، پاسخ به پیام نهضت آزادی» پرداخته است.

مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور بیان کرد: از دیگر محتویات این نرم افزار می توان به صوت جلسات سخنرانی استاد صفایی حائری درباره موضوعاتی همچون معرفت دینی، اصول حاکم بر حرکت امام حسین(ع)، شکل گیری جهان بینی در انسان، حکومت دینی، کشف استعدادها، انقلاب فرهنگی، اقتصاد اسلامی، همچنین تعدادی فیلم و تصویر از ایشان اشاره کرد.

وی گفت: از قابلیت های فنی و پژوهشی این نرم افزار می توان به دسترسی به متن قرآن کریم به همراه امکان یادداشت برداری، ذخیره سازی متن، ویرایش و چاپ متن اشاره کرد.

پوست چیان بیان کرد: علاقمندان برای تهیه این نرم افزار می توانند به فروشگاه اینترنتی مرکز نور به نشانی www.noorshop.ir مراجعه کنند.