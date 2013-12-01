اطفا 19 حریق در زاهدان/ برخورد خودرو با یک قلاده سگ منجر به فوت راننده شد

فرهاد فراهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در طی هفته گذشته تعداد 28 حادثه در سطح شهر زاهدان رخ داد که تعداد 19 حادثه به آتش‌سوزی و انفجار ناشی از کپسول گاز تعلق داشت.

وی با بیان اینکه همزمان با فرارسیدن فصل سرما تعداد حوادث ناشی از آتش‌سوزی و صدمات جانی به شهروندان افزایش یافته است ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم رعایت ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی تعداد زیادی از واحد های صنفی و منازل مسکونی در این مدت دچار حریق شدند.

فراهی بیان داشت: در همین راستا استفاده بیش از ظرفیت پریز برق به منظور استفاده از بخاری برقی در هفته گذشته تعداد چند واحد تجاری در سطح شهر را به کام آتش کشید.

وی گفت: همچنین در همین مدت به دلیل نقص در محل اتصال کپسول گاز به رگلاتور با انفجار کپسول گاز در یک منزل مسکونی در بلوار انقلاب 5 تن از افراد یک خانواده دچار سوختگی شدید شدند.

وی از شهروندان خواست تا به منظور تعمیر و یا سرویس وسایل گرمایشی از متخصصان فن استفاده کرده و از پر کردن هر گونه کپسول پیک نیک در منزل جدا خودداری کنند.

حادثه در بزرگراه خلیج فارس یک کشته بر جای گذاشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان همچنین از وقوع سانحه رانندگی در بزرگراه خلیج فارس و فوت یکی ازشهروندان زاهدانی خبر داد.

وی گفت: در این سانحه رانندگی که بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 با یک قلاده سگ به وقوع پیوست به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و واژگونی خودرو یک نفر از شهروندان جان خود را از دست و 2 نفر مجروح شدند.