به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شیری ظهر یکشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: بیمه‌ محصولات کشاورزی، حمایت از کشاورزان، مبارزه با آفات، رواج کشت محصولات جدید از مواردی هستند که باید مورد توجه جدی دولت و مجلس قرار گیرد و در کنار آن دامپروری ودامداری،‌ توسعه فناوری های نوین و صنایع تبدیلی نیز در اولویت برنامه ها لحاظ شوند تا با خودکفایی در حوزه کشاورزی با تحریم‌ها مقابله کرد.

این نماینده مجلس یکی از ضروریات فعلی جامعه‌ را توجه به اقتصاد و معیشت مردم دانست و افزود: بی‌توجهی به این مساله باعث اتلاف زمان و هزینه و ظلم به مردم و ایجاد دستاویزهای تبلیغاتی برای دشمنان و بدخواهان می شود چرا که روستاییان و عشایر ذخایر کشور هستند.

شیری در ادامه تصریح کرد: باید نسبت به حل مشکل آب شرب، گازسانی، بهداشت، نوسازی روستاها و احداث راههای مناسب روستایی اقدام کرد و با بهسازی محیط و آبادانی روستاها ضمن جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان و عشایر، سعی شود مهاجرت معکوس یعنی مهاجرت از شهر به روستا شدت بیشتری بگیرد.

وی تامین آب شرب و کشاورزی را چالش قرن بیست و یکم برشمرد و خاطرنشان شد: با توجه به قرارگیری هشترود در حوزه‌ی آبریز دریای خزر لازم است وزارت نیرو با احداث سدهای جدید به جلوگیری از هدر رفتن آب و حفظ این منبع ارزشمند وحیاتی اقدام نماید.