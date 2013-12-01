تفکر بسیجی الگویی برای سایر ملل جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر یکشنبه در جمع دهیاران این شهرستان افزود: اگر بخواهیم تفکر اسلامی را به نوعی به جهانیان معرفی کنیم تفکر بسیجی می‌تواند نماینده شایسته‌ای برای تفکر اسلامی باشد و اسلام را در همه ابعاد به مردم دنیا معرفی کند.

وی همچنین بر برجسته سازي و اشاعه تفكر بسيجي در بين اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان تاکید کرد و اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران یگانه الگوی مدیریت در جهان است.

معاون فرماندار رودسر گفت: تفكر و روحیه بسیجی كه نشات گرفته از پیام عاشوراست باعث پیشرفت كشور در عرصه های مختلف شده و همیشه ناجی انقلاب اسلامی ایران در برابر ترفندها و توطئه های دشمنان بوده است.

وی در ادامه بسيجيان را ارزشمندترين سرمايه انساني براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برشمرد و یادآورشد: پويايي و بالندگي جامعه اسلامي بدون شک مديون انديشه و افكار بسيج و بسيجي بوده و پيشرفت هاي انجام گرفته در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، پزشكي، فرهنگي و تكنولوژيكي به بركت همين شجره طيبه بوده و كشور ايران توانسته به موفقيت هاي بسياري دست يابد.