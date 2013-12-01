تفکر بسیجی الگویی برای سایر ملل جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر یکشنبه در جمع دهیاران این شهرستان افزود: اگر بخواهیم تفکر اسلامی را به نوعی به جهانیان معرفی کنیم تفکر بسیجی میتواند نماینده شایستهای برای تفکر اسلامی باشد و اسلام را در همه ابعاد به مردم دنیا معرفی کند.
وی همچنین بر برجسته سازي و اشاعه تفكر بسيجي در بين اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان تاکید کرد و اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران یگانه الگوی مدیریت در جهان است.
معاون فرماندار رودسر گفت: تفكر و روحیه بسیجی كه نشات گرفته از پیام عاشوراست باعث پیشرفت كشور در عرصه های مختلف شده و همیشه ناجی انقلاب اسلامی ایران در برابر ترفندها و توطئه های دشمنان بوده است.
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