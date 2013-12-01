نمایندگان ایران و 1+5 دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز با بیان این خبر افزود یک دیپلمات غربی گفته است مذاکره برای اجرای توافقنامه ژنو روندی پیچیده و مشکل خواهد بود.



رویترز اشاره دقیقی به تاریخ و محل انجام این مذاکرات نکرده است، گویا قرار است در این مذاکرات هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توضیحاتی را در خصوص توافقنامه ژنو ارائه کند.