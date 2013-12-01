  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

ظرف روزهای آتی/

نمایندگان ایران و 1+5 دیدار می کنند

نمایندگان ایران و 1+5 دیدار می کنند

یک رسانه غربی گزارش داد نمایندگان ایران و کشورهای 1+5 در روزهای آتی با هدف گفتگو در راستای اجرای توافق هسته ای ژنو، با یکدیگر دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز با بیان این خبر افزود یک دیپلمات غربی گفته است مذاکره برای اجرای توافقنامه ژنو روندی پیچیده و مشکل خواهد بود.

رویترز اشاره دقیقی به تاریخ و محل انجام این مذاکرات نکرده است، گویا قرار است در این مذاکرات هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توضیحاتی را در خصوص توافقنامه ژنو ارائه کند.

کد مطلب 2186423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها