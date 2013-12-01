نمایندگان ایران و 1+5 دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز با بیان این خبر افزود یک دیپلمات غربی گفته است مذاکره برای اجرای توافقنامه ژنو روندی پیچیده و مشکل خواهد بود.
رویترز اشاره دقیقی به تاریخ و محل انجام این مذاکرات نکرده است، گویا قرار است در این مذاکرات هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توضیحاتی را در خصوص توافقنامه ژنو ارائه کند.
یک رسانه غربی گزارش داد نمایندگان ایران و کشورهای 1+5 در روزهای آتی با هدف گفتگو در راستای اجرای توافق هسته ای ژنو، با یکدیگر دیدار می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز با بیان این خبر افزود یک دیپلمات غربی گفته است مذاکره برای اجرای توافقنامه ژنو روندی پیچیده و مشکل خواهد بود.
کد مطلب 2186423
نظر شما