اطلاع رسانی باعث کاهش آمار جرائم در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح یکشنبه در نشست خبری گفت: مطبوعات و خبرگزاریها با بستر سازی افکار عمومی در تامین احساس امنیت و پیشگیری از وقوع جرم نقش قابل توجهی را ایفا می کنند.

وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم عموما از طریق آگاهی دادن به مردم امکان پذیر است و در کنار سایر ماموریت های معمول بر عهده دستگاه قضایی، انتظامی و سایر مجموعه ها فرهنگی قرار گرفته است.

این مسئول قضایی تصریح کرد: البته رسانه ها به مثابه یک شمشیر دو لبه بنا به توانائیها و توسعه کمی و کیفی که یافته اند، در عمل می توانند هم فرصت ایجاد کنند و هم تهدیدی برای دوام و قوام امنیت اجتماعی باشند.

وی تاکید کرد: رسانه ها در واقع شکل دهنده افکار عمومی بوده و از طرفی نیز منعکس کننده نظرات مردمی هستند که باید با کارکردهای مشخص و تعیین شده و هماهنگی تعریف شده با نهادهای قضائی و انتظامی، جایگاه خود را به عنوان یک مجموعه اثر گذار دریابند.

بخشی با بیان این مطلب که ارتباطات و رسانه ها امروزه به قدری دارای اهمیت اند که گاهی بی اعتنایی به این مقوله و یا استفاده نادرست از آن می تواند بر سرنوشت یک موضوع مهم اثر بگذارد، اظهار داشت: بدون شك اطلاع رساني و ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي شهروندان مي تواند در پيشگيري از وقوع جرم و كاهش آسبيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي موثر باشد.

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان ادامه داد: البته انتشار اخبار مربوط به ناامني و احساس ترس ناشي از پديده هاي مجرمانه مي تواند نتيجه منفي نيز داشته باشد.

بخشی ابراز داشت: ضروري است سياستهاي مدرن رسانه اي تعيين شود كه حدود و نقش رسانه ها در كنترل اجتماعي و پيشگيري از جرايم با آن مشخص شود كه در اين رابطه هر چه ارتباط بين قوه قضائيه و اصحاب رسانه و مطبوعات تقويت شود و اخبار مناسب و به موقع و هدفمند اطلاع رساني شود مي تواند موثر و مفيد فايده واقع شود.

وي يادآور شد: البته در زمينه پيشگيري از وقوع جرم بحث رسانه و اطلاع رساني تنها يك شاخه از اين درخت بزرگ و مهم است.

دادستان سيرجان تصریح كرد: در مقوله جرائم و مسائلي مانند كلاهبرداري و یا سرقت هاي اينترنتي، اطلاع رساني مي تواند از وقوع دوباره اين جرائم جلوگيري كند.

