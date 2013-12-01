به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار دوم عباس زمینی صبح یکشنبه در حاشیه الحاق سه ناو به نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: پس از انقلاب، مستشاران خارجی تصور می‌کردند که با خروج آنها از کشور، نیروی دریایی توان استفاده از ادوات و تجهیزات نظامی را ندارد، اما اکنون تمام تجهیزات بومی شده است و کلیه تعمیرات و بهینه‌سازی‌های مورد نیاز توسط متخصصان داخلی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: امروز ساخت ناوشکن، ناوهای موشک‌انداز، زیردریایی‌های سنگین و نیمه سنگین ثمره خودکفایی و غلبه بر وجود تحریم‌های همه جانبه علیه ایران بوده است.

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش ادامه داد: رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر توکل بر خدا، اعتماد به نفس، استفاده از تجارب، به کارگیری توانمندی‌ها، کاهش زمان تعمیرات ضمن لحاظ کردن پیشرفت‌های روز و مدیریت بهتر اعتبارات و تاکید بر بازکردن راه برای اعتبارات به سمت اولویت‌های درجه یکباعث شد که امروز شاهد این موفقیت‌ها باشیم.

افزایش تحرک و آتش و ضریب ایمنی در شناورهای الحاقی

وی با اشاره به الحاق سه شناور به ناوگان دریایی ارتش، افزود: امروز شاهد به آب اندازی و بهره‌برداری از شناورهای سطحی تحت تعمیر و بازسازی شده با قابلیتهای برد عملیاتی بالا، افزایش تحرک و آتش و ضریب ایمنی مطمئن باشیم.

دریادار زمینی به تشریح کارهای صورت گرفته بر روی ناوپشتیبانی جمهوری اسلامی سیرجان اشاره کرد و گفت: این شناور 60 متر طول دارد و دارای بیش از دو هزار تن وزن است و سرعتی بالغ بر 14 گره دریایی دارد که پس از 34 سال خدمت در سال 91 تحت تعمیرات اساسی قرار گرفت و پس از 12 ماه کار مفید و صرف 328 هزار نفر ساعت آماده شد.

وی بیان داشت: در این شناور هشت هزار و 500 قطعه حساس و مهم بومی‌سازی شد، سه هزار و 300 قطعه سرویس، دو هزار و 440 قطعه تعویض و 53 سامانه مهم تعمیر و 26 سامانه به‌روزرسانی شد.

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش گفت: تعویض 100 تن سازه فولادی، تعویض 640 متر سیم لوله‌کشی و بازسازی و نوسازی 62 عدد انواع والو سیستم‌های مختلف، پل فرماندهی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی شناور و یخچالها و موتورهای اصلی و نصب و راه‌اندازی سیستم سکان و هم راستاسازی شافت و تونلبه عنوان مهمترین اقدامات صورت گرفته در شناور سیرجان اشاره کرد.

نصب و راه‌اندازی سامانه پرتاب موشک نور و قادر و توپ 76 میلیمتری

وی همچنین به روند تعمیرات ناوهای موشک‌انداز جمهوری اسلامی ایران تبرزین و نیزه نیز اشاره کرد و افزود: این دوشناور از نسل ناو موشک‌انداز همیشه قهرمان پیکان هستند که در سال 57 معرفی و در سال 1360 به خدمت در نداجا و به منطقه دوم دریایی ملحق شدند.

زمینی گفت: در تعمیرات ناو تبرزین 14 هزار و 600 قطعه حساس و مهم بومی‌سازی شد و هشت هزار و 400 قطعه سرویس، شش هزار و 200 قطعه تعویض، 61 سامانه مهم تعمیر و 28 سامانه به‌روزی رسانی و بهینه‌سازی شد.

وی اظهار داشت: در تعمیرات ناونیزه نیز، 19 هزار و 500 قطعه حساس و مهم بومی‌سازی، 11 هزار و 200 قطعه سرویس، هشت هزار و 300 قطعه تعویض، 75 سامانه مهم تعمیر و 32 سامانه به روز رسانی شده است.

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش تصیح کرد: نصب و راه‌اندازی سامانه پرتاب موشک نور و قادر و توپ 76 میلیمتری و اتصال آنها به سامانه کنترل آتش یکپارچه از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه قدرت بازدارندگی این شناورها بود.