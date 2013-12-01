  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

دریادار زمینی عنوان کرد:

42 هزار قطعه در سه شناور ارتش بومی‌سازی شد

42 هزار قطعه در سه شناور ارتش بومی‌سازی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: 42 هزار و 600 قطعه در سه شناور ارتش بومی‌سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار دوم عباس زمینی صبح یکشنبه در حاشیه الحاق سه ناو به نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: پس از انقلاب، مستشاران خارجی تصور می‌کردند که با خروج آنها از کشور، نیروی دریایی توان استفاده از ادوات و تجهیزات نظامی را ندارد، اما اکنون تمام تجهیزات بومی شده است و کلیه تعمیرات و بهینه‌سازی‌های مورد نیاز توسط متخصصان داخلی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: امروز ساخت ناوشکن، ناوهای موشک‌انداز، زیردریایی‌های سنگین  و نیمه سنگین ثمره خودکفایی و غلبه بر وجود تحریم‌های همه جانبه علیه ایران بوده است.

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش ادامه داد: رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر توکل بر خدا، اعتماد به نفس، استفاده از تجارب، به کارگیری توانمندی‌ها، کاهش زمان تعمیرات ضمن لحاظ کردن پیشرفت‌های روز و مدیریت بهتر اعتبارات و تاکید بر بازکردن راه برای اعتبارات به سمت اولویت‌های درجه یکباعث شد که امروز شاهد این موفقیت‌ها باشیم.

افزایش تحرک و آتش و ضریب ایمنی در شناورهای الحاقی

وی با اشاره به الحاق سه شناور به ناوگان دریایی ارتش، افزود: امروز شاهد به آب اندازی و بهره‌برداری از شناورهای سطحی تحت تعمیر و بازسازی شده با قابلیتهای برد عملیاتی بالا، افزایش تحرک و آتش و ضریب ایمنی مطمئن باشیم.

دریادار زمینی به تشریح کارهای صورت گرفته بر روی ناوپشتیبانی جمهوری اسلامی سیرجان اشاره کرد و گفت: این شناور 60 متر طول دارد و دارای بیش از دو هزار تن وزن است و سرعتی بالغ بر 14 گره دریایی دارد که پس از 34 سال خدمت در سال 91 تحت تعمیرات اساسی قرار گرفت و پس از 12 ماه کار مفید و صرف 328 هزار نفر ساعت آماده شد.

وی بیان داشت: در این شناور هشت هزار و 500 قطعه حساس و مهم بومی‌سازی شد، سه هزار و 300 قطعه سرویس، دو هزار و 440 قطعه تعویض و 53 سامانه مهم تعمیر و 26 سامانه به‌روزرسانی شد.

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش گفت: تعویض 100 تن سازه فولادی، تعویض 640 متر سیم لوله‌کشی و بازسازی و نوسازی  62 عدد انواع والو سیستم‌های مختلف، پل فرماندهی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی شناور و یخچالها و موتورهای اصلی و نصب و راه‌اندازی سیستم سکان و هم راستاسازی شافت و تونلبه عنوان مهمترین اقدامات صورت گرفته در شناور سیرجان اشاره کرد.

نصب و راه‌اندازی سامانه پرتاب موشک نور و قادر و توپ 76 میلیمتری

وی همچنین به روند تعمیرات ناوهای موشک‌انداز جمهوری اسلامی ایران تبرزین و نیزه نیز اشاره کرد و افزود: این دوشناور از نسل ناو موشک‌انداز همیشه قهرمان پیکان هستند که در سال 57 معرفی و در سال 1360 به خدمت در نداجا و به منطقه دوم دریایی ملحق شدند.

زمینی گفت: در تعمیرات ناو تبرزین 14 هزار و 600 قطعه حساس و مهم بومی‌سازی شد و هشت هزار و 400 قطعه سرویس، شش هزار و 200 قطعه تعویض، 61 سامانه مهم تعمیر و 28 سامانه به‌روزی رسانی و بهینه‌سازی شد.

وی اظهار داشت: در تعمیرات ناونیزه نیز، 19 هزار و 500 قطعه حساس و مهم بومی‌سازی، 11 هزار و 200 قطعه سرویس، هشت هزار و 300 قطعه تعویض، 75 سامانه مهم تعمیر و 32 سامانه به روز رسانی شده است.

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش تصیح کرد: نصب و راه‌اندازی سامانه پرتاب موشک نور و قادر و توپ 76 میلیمتری و اتصال آنها به سامانه کنترل آتش یکپارچه از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه قدرت بازدارندگی این شناورها بود.

کد مطلب 2186427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها