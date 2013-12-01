دو هزار کلاس درس در زنجان مقاوم سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر یکشنبه در مراسم مانور زلزله در آموزشگاه دخترانه بعثت افزود: 171 مدرسه با 931 کلاس درس فرسوده در این استان در برابر زلزلزله مقاوم سازی شده است.



وی ادامه داد: استاندارد سازی مدارس این استان در برابر زلزله بسیار بالاتر از استاندارد سازی منازل بوده و تلاش بر مقاوم سازی ساختمان های مدارس استان زنجان انجام شده است.



مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: بسیاری مدارس به لحاظ برخورداری از استانداردهای لازم بعد از وقوع بلایای طبیعی به محل های امداد رسانی تبدیل می شود.



نظری با بیان اینکه رفتارهای درست در زمان زلزله بسیاری از تلفات و حوادث را کنترل می کند تاکید کرد: حین وقوع این حادثه باید با پناه گیری درست و خروج به هنگام از ساختمان از آسیب های جدی جانی جلوگیری کرد.

همچنین رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان گفت: برای اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی مانند زلزله در آموزش و پرورش اقداماتی انجام گرفته است که اولین اقدام ایمن‎سازی مدارس است که بر اساس آمار موجود 80 درصد مدارس ایمن بوده و 20 درصد نیز در دست ایمن‎سازی است.

بهلولی افزود: علاوه بر ساختمان های آموزشی، دکوراسیون های داخلی مدارس نیز باید مقاوم سازی شود و آموزش دانش آموزان در خصوص رفتار در برابر حوادث و بلایای طبیعی بسیار تاثیر گذار و موثر است.

