آغاز اجراي طرح نظارت بر بازار ICT / واحدهاي متخلف شناسایي شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله طرح كشوري پايش و نظارت بر بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات توسط 8 دستگاه عضو این طرح و با مدیریت و راهبری آنلاین در سراسر كشور آغاز شد.

هم اکنون و با اجرای این طرح، بازرسين كميته‌هاي استاني در حال بازديد از ارائه‌دهندگان سرويس‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور هستند.

اجراي این طرح به صورت آنلاين مديريت و راهبري مي‌شود که در حین بازرسي‌هاي انجام شده تاکنون، در كرج يك مورد شركت ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي (ISP) كه بدون مجوز از رگولاتوري نسبت به ارائه خدمات اقدام كرده شناسائي و فعاليت آن متوقف شد.

در بازرسي‌هاي انجام شده از اهواز نيز يك فروشنده تجهيزات غيرمجاز بي‌سيم و يك فروشنده تجهيزات ارتباطي و فناوري اطلاعات كه درخصوص فروش تجهيزات ارتباطي بدون گواهي تائيد نمونه رگولاتوري اقدام كرده بودند، شناسائي شدند؛ همچنین در بازرسي‌هاي استان زنجان نيز، تاكنون تخلفاتي از يك شركت ISP شناسائي و اعمال مقررات لازم در اين زمينه انجام شد.

ارائه خدمات كيفي در زمان كوتاه و با قيمت مناسب به مردم در حوزه ICT از اهداف مهم دستگاههاي حاكميتي و نظارتي است كه با انعقاد تفاهم‌نامه همكاري پايش و كنترل سرويسهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات بين 8 دستگاه، زمينه هماهنگي در جهت رسيدن به اين هدف فراهم شده است.

هدف این است که با اجراي مرحله اول طرح كشوري پايش و نظارت بر بازار ICT از امروز جرياني شكل مي‌گيرد كه خدمات‎گيرندگان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات اطمينان حاصل كنند كه مرجعي وجود دارد تا درصورت تضييع حقوقشان بتوانند به آن مراجعه كنند و به دليل حضور هشت دستگاه حاكميتي و نظارتي، اين مرجع، مرجع جامع و مانعي است.