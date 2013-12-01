  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

آغاز اجراي طرح نظارت بر بازار ICT / واحدهاي متخلف شناسایي شدند

آغاز اجراي طرح نظارت بر بازار ICT / واحدهاي متخلف شناسایي شدند

نخستین مرحله از طرح کشوری پايش و نظارت بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر كشور آغاز شد که با اجرای این طرح تاکنون چند مورد تخلف از سوی واحدهای فعال در این حوزه شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله طرح كشوري پايش و نظارت بر بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات توسط 8 دستگاه عضو این طرح و با مدیریت و راهبری آنلاین در سراسر كشور آغاز شد.

هم اکنون و با اجرای این طرح، بازرسين كميته‌هاي استاني در حال بازديد از ارائه‌دهندگان سرويس‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور هستند.

اجراي این طرح به صورت آنلاين مديريت و راهبري مي‌شود که در حین بازرسي‌هاي انجام شده تاکنون، در كرج يك مورد شركت ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي (ISP) كه بدون مجوز از رگولاتوري نسبت به ارائه خدمات اقدام كرده شناسائي و فعاليت آن متوقف شد.

در بازرسي‌هاي انجام شده از اهواز نيز يك فروشنده تجهيزات غيرمجاز بي‌سيم و يك فروشنده تجهيزات ارتباطي و فناوري اطلاعات كه درخصوص فروش تجهيزات ارتباطي بدون گواهي تائيد نمونه رگولاتوري اقدام كرده بودند، شناسائي شدند؛ همچنین در بازرسي‌هاي استان زنجان نيز، تاكنون تخلفاتي از يك شركت ISP شناسائي و اعمال مقررات لازم در اين زمينه انجام شد.

ارائه خدمات كيفي در زمان كوتاه و با قيمت مناسب به مردم در حوزه ICT از اهداف مهم دستگاههاي حاكميتي و نظارتي است كه با انعقاد تفاهم‌نامه همكاري پايش و كنترل سرويسهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات بين 8 دستگاه، زمينه هماهنگي در جهت رسيدن به اين هدف فراهم شده است.

هدف این است که با اجراي مرحله اول طرح كشوري پايش و نظارت بر بازار ICT از امروز جرياني شكل مي‌گيرد كه خدمات‎گيرندگان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات اطمينان حاصل كنند كه مرجعي وجود دارد تا درصورت تضييع حقوقشان بتوانند به آن مراجعه كنند و به دليل حضور هشت دستگاه حاكميتي و نظارتي، اين مرجع، مرجع جامع و مانعي است.

کد مطلب 2186429

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