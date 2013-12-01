۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

ظریف وارد کویت شد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پیش از ظهر یکشنبه به منظور شرکت در دومین اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کویت ، وارد کویت شد و مورد استقبال شیخ صباح و الخالق الصباح همتای کویتی خود قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی در اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی ، بررسی راههای گسترش و تقویت همکاریهای اقتصادی در حوزه های مختلف و امضاء سندهمکاری های فی مابین از جمله برنامه های ظریف در این  نشست است.

وزیر امورخارجه کشورمان همچنین در دیدار با امیر و وزیر خارجه کویت پیرامون روابط دوجانبه ، تحولات منطقه ای و بین المللی رایزنی خواهد کرد.

