ظریف وارد کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی در اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی ، بررسی راههای گسترش و تقویت همکاریهای اقتصادی در حوزه های مختلف و امضاء سندهمکاری های فی مابین از جمله برنامه های ظریف در این نشست است.
وزیر امورخارجه کشورمان همچنین در دیدار با امیر و وزیر خارجه کویت پیرامون روابط دوجانبه ، تحولات منطقه ای و بین المللی رایزنی خواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پیش از ظهر یکشنبه به منظور شرکت در دومین اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کویت ، وارد کویت شد و مورد استقبال شیخ صباح و الخالق الصباح همتای کویتی خود قرار گرفت .
