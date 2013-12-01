ظریف وارد کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی در اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی ، بررسی راههای گسترش و تقویت همکاریهای اقتصادی در حوزه های مختلف و امضاء سندهمکاری های فی مابین از جمله برنامه های ظریف در این نشست است.



وزیر امورخارجه کشورمان همچنین در دیدار با امیر و وزیر خارجه کویت پیرامون روابط دوجانبه ، تحولات منطقه ای و بین المللی رایزنی خواهد کرد.