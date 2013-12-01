ثبت 720 گونه گیاهی در قم/ افزایش ضریب حفاظتی مناطق برای حفاظت از حیات وحش

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: 56 گونه پستاندار، 170 گونه پرنده، 43 گونه خزنده، 20 گونه ماهی آب شیرین، 2 گونه دوزیست و 720 گونه گیاهی در استان قم ثبت شده است.

وی با بیان اینکه برای افزایش ضریب حفاظتی مناطق تعداد محیط بانی‌ها افزایش یافته است، افزود: اکنون در پلنگ دره سه پاسگاه محیط بانی قرار دارد که شامل پاسگاه نیزار، پاسگاه راهجرد و پاسگاه سمندری می شود و تعدادی محیط بان می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: یک دوربین هم در منطقه پلنگ دره به منظور استفاده از تکنولوژی بروز قرار داده شده است.

وی ادامه داد: در منطقه امن پلنگ دره با توجه به ظرفیت های خوب زیستی این منطقه پیشنهاد تبدیل آن به پارک ملی داده شده است.

رکنی بیان کرد: طی مکاتبه نظر حوزه فرماندهی انتظامی جلب شده است تا با همکاری یکدیگر محیط زیست استان تقویت شود.

وی گفت: در مناطق دیگر نیز برای ارتقای سطح حفاظتی سه منطقه پیشنهادی کهک، قاهان و کهندان پیشنهاد شده که این مناطق به شکار ممنوع ارتقا یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: برای ارتقای سطح حفاظتی تالاب ها پیشنهاد ثبت این تالاب ها در کنوانسیون بین المللی تالاب ها داده شده است.

وی گفت: با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت در نظر داریم که حوض سلطان را از شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده تبدیل کنیم.

رکنی بیان کرد: گونه های در معرض انقراض در قم قرار دارند اما محیط زیست با افزایش ضریب حفاظتی و امنیتی در حال تقویت گونه‌ها است.

وی ادامه داد: گونه هایی که اکنون در مجاورت قم وجود دارند را می توان با افزایش ضریب حفاظتی و امنیتی مناطق استان قم به این بخش جذب کرد.