غرفه دائمی عسل در بابل برپا می شود/ تولید 800 تن عسل

محمد روح الله زاده در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره ملی چای وعسل در پارک نوشیروانی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 64 هزار و 550 كلني زنبور در بابل وجود دارد كه به طور متوسط 800 تن در سال توليد عسل شهرستان بابل است.

وي با اشاره به اینکه شركت تعاوني زنبورداران بابل از سال 60 تاسيس شد بيان کرد: بنده نیزبه مدت 12 سال به صورت حرفه اي به کار زنبورداری مشغول بوده و از سال 81 فعاليت خود را دراين شركت تعاوني آغاز کردم.



روح الله زاده تصريح كرد:شركت تعاوني پل ارتباطي بين زنبورداران ودستگاه هاي دولتي است که مهم ترین کارآن دادن معرفي نامه به زنبورداران براي دستگاه ها ،جهاد وسيستم شبكه دامپزشكي است.



وي با اشاره به اینکه حد اقل 60 درصد توليد عسل بابل به استانهاي ديگر صادر مي شود افزود: مهم ترن مشكل زنبورداران ضعف فرهنگ سازي درخصوص اهمیت عسل بوده که متاسفانه هنوزجايگاه واقعی آن در جامعه تثبيت نشده است.

مدير عامل شركت تعاوني زنبورداران بابل گفت: از مسئولين خواستار رفع مشكلات و سنگ اندازي های موجود در این عرصه هستیم.



وي با بیان این مطلب که پنج غرفه از جشنواره ملی عسل به بابل اختصاص دارد اذعان داشت: اگرهمكاري وحمایت مسئولين ودولت و تسهيلات بانكی باشد، توليد كنندگان داخلي بهترين عسل را در چند برابر ظرفیت فعلی تولید کرده و گام موثری در خودکفائی بردارند.



روح الله زاده با اشاراه به اینکه با توليد عسل خالص مي توان جلوي داروي شيميايي را گرفت افزود: می توان با مصرف عسل طبیعی يونجه جلوی بيماري كليه،عسل آويشن جلوی باكتري و ويروس و با عسل بهار نارنج بیماران اعصاب و روان رامداوا کرد.



وي تصريح كرد: درسنوات گذشته شركت تعاوني دارو وشكر يارانه اي در اختيار زنبورداران قرار مي داد که در حال حاضراین يارانه دارو وشكرقطع شده است.

وی به مهمترین خدمات شرکت تعاونی درقبال زنبورداران اشاره وتصریح کرد:د ادن مجوز حمل ونقل كوچ،صدور دفترچه ،معرفي به بانكها،تامين نهادهاي اوليه زنبورداري،ازقبيل جعبه، شكر، موم، دارو و وسايل ريز زنبورداري به زنبورداران از طریق شرکت تعاونی انجام می شود.



وي با اشاره به فعالیت دو شرکت تعاونی در بابل بيان کرد: شركت تعاوني زنبورداران بندپي شرقي وشركت تعاوني زنبورداران بابل دو شرکت تعاونی موجود در بابل بوده که بهارائه خدمات به زنبورداران می پردازند.



روح الله زاده خطاب به مردم گفت: شرکت تعاونی مطمئن ترین مکان خرید عسل طبیعی است زیرا عسل سالم را مستقيم از زنبورداران خریداری ودراختیار مصرف کننده قرارمی دهد.

