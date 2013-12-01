بسیجیان در ساختن الگوی جامعه اسلامی نمونه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری پیش از ظهر یکشنبه در مجمع بسیج ادرات استان خراسان جنوبی عنوان کرد: بسیجیان در دستگاه‌های اجرائی باید طوری رفتار کنند که الگوی سایر همکاران خود باشند.

وی با بیان اینکه باید خدمت در دستگاه اجرایی با روحیه بسیجی باشد، تصریح کرد: تمامی امور باید در همه زمان با اخلاص و با هدف رضایت خداوند باشد.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به جامعه‌سازی اظهار کرد: باید جامعه اسلامی نمونه‌ای بسازیم که نقش شما کارکنان دستگاه‌های جرایی در اندیشه های جامعه بسیار مهم و کار ساز است.

وی با تاکید بر اینکه برای ساخت جامعه سالم باید ابتدا از خودمان شروع کنیم، ادامه داد: نقش بسیجیان در ادرات بسیار مهم و کار آمد است و می‌تواند یک الگو برای سایر اقشار جامعه باشد.

75 درصد کارکنان خراسان جنوبی عضو بسیج هستند

فرمانده بسیج ادرات خراسان جنوبی نیز در این جلسه عنوان کرد: بسیج ادرات با تقدیم 21 هزار شهید کارمند در جنگ هشت سال دفاع مقدی پیش قدم بوده و اکنون در سنگر خدمت به مردم آماده است.

سرگرد رضا هزاری هدف مجمع بسیج ادرات استان را کمک به تحقق جامعه اسلامی با رهنمود های مقام معظم رهبری دانست و بیان داشت: بسیج ادرات استان زمینه حضور افراد بیشتر را در بسیج دنبال می کند تا بتوانم با کمک نخبگان و کارشناسان بسیجی کمک به جامعه داشته باشیم.

سرگرد هزاری با بیان اینکه بیش از 75 درصد کارمندان دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی عضو بسیج هستند، تصریح کرد: از این تعداد 50 درصد بسیجی فعال هستند.

وی برنامه بسیج ادرات را بررسی مسائل در جامعه کارمندان عنوان کرد و بیان داشت: بررسی و چگونگی نقش آفرینی کارمندان در جامعه اسلامی، رصد تحولات سیاسی جامعه کارکنان، راه اندازی شبکه شباب برای بیان نقطه نظرات کارکنان دستگا های اجرائی از دیگر برنامه های بسیج ادرات است.