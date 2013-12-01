محمد گاراژیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزش و اطلاعرسانی، یکی از مهمترین استراتژیهای پیشگیری از ایدز هستند.
وی با اشاره به شعار هفته اطلاعرسانی ایدز با عنوان انجام به موقع آزمایش اچ آی وی، تشخیص زودتر، درمان موثرتر، بیان داشت: برای افزایش آگاهی عموم جامعه، پایگاه آموزش و اطلاعرسانی ایدز از تاریخ شنبه نهم تا جمعه 14 چهاردهم آذرماه با همکاری جمعیت هلال احمر و شهرداری در محل میدان امام خمینی(ره) در قالب دو عدد چادر ویژه آموزش آقایان و خانمها راهاندازی شده است.
گفتنی است، دهم آذرماه روز جهانی ایدز است و نهم تا چهاردهم آذرماه بهعنوان هفته آموزش و اطلاعرسانی ایدز نامگذاری شده است.
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