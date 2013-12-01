  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

راه‌اندازی پایگاه موقت آموزش و اطلاع‌رسانی ایدز در نیشابور

راه‌اندازی پایگاه موقت آموزش و اطلاع‌رسانی ایدز در نیشابور

نیشابور- خبرگزاری مهر: کارشناس برنامه ایدز گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور از ایجاد پایگاه موقت آموزش و اطلاع‌رسانی ایدز در این شهرستان خبر داد.

محمد گاراژیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزش و اطلاع‌رسانی، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های پیشگیری از ایدز هستند.

وی با اشاره به شعار هفته اطلاع‌رسانی ایدز با عنوان انجام به موقع آزمایش اچ آی وی، تشخیص زودتر، درمان موثرتر، بیان داشت: برای افزایش آگاهی عموم جامعه، پایگاه آموزش و اطلاع‌رسانی ایدز از تاریخ شنبه نهم تا جمعه 14 چهاردهم آذرماه با همکاری جمعیت هلال احمر و شهرداری در محل میدان امام خمینی(ره) در قالب دو عدد چادر ویژه آموزش آقایان و خانم‌ها راه‌اندازی شده است.

گفتنی است، دهم آذرماه روز جهانی ایدز است و نهم تا چهاردهم آذرماه به‌عنوان هفته آموزش و اطلاع‌رسانی ایدز نامگذاری شده است.

کد مطلب 2186438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها